¿Aún hay esperanza? Peso Pluma mantiene un tierno posteo de Instagram tras ser eliminado de las redes por Nicki Nicole

Las fotos de Peso Pluma tomado de la mano con otra mujer, después de los festejos del Super Bowl la noche del domingo 11 de febrero, desencadenaron toda una polémica con respecto a su relación con Nicki Nicole.

La misma cantante argentina confirmó en una historia de su cuenta de Instagram la infidelidad de Peso Pluma, que se enteró por esas mismas fotos de redes sociales, y que claramente rompe con la relación que apenas se confirmó hace menos de dos meses.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, dijo Nicki Nicole en una historia de Instagram.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, cerró con su breve mensaje.

Nicki Nicole Historia sobre Peso Pluma

Peso Pluma tiene una esperanza

Todo parece indicar que Peso Pluma le está rogando que lo escuche, para dar su versión y que, quizás, lo perdone. Es lo que se presume, ya que tras ser borrado de las redes sociales de Nicki Nicole, y del reciente mensaje, Hassan mantiene una tierna publicación en su cuenta oficial.

“Contigo todo es divertido”, le escribió La Doble P en su cuenta de Instagram, mientras ambos comparten tiernos besos de enamorados. “Te amo Hassan”, le respondió Nicki al posteo de Instagram.

Peso Pluma y Nicki Nicole

Usuarios de las redes sociales reaccionaron a este posteo, pidiendo a Peso Pluma que borre las publicaciones con Nicki por haberla engañado.