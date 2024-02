Esto dice el modelo y presentador Oscar Madrazo, sobre la gestación subrogada

Luego de que el Papa Francisco calificara la gestación subrogada de “deplorable”, el conductor del Grupo Imagen, Oscar Madrazo, salió al paso y en una entrevista con Crytal Mendevil, habló de su historia de vida que data de hace 21 años, tras su deseo de convertirse en padre, encontrando para ello una donante de óvulos, lo que le permitió traer al mundo a sus hijos; Anyk y Axel Madrazo, ambos de 19 años de edad.

“Me gustaría que el Papa pudiera conocer a una familia como la mía, o tantas inclusive en Argentina o en Italia, que él pudiera percibir así de primera mano lo felices que somos”, dijo, “formar una familia es un derecho para encontrar la felicidad”, expresó el también modelo.

Aunque reconoce que esta práctica no es para todo el mundo, sí está seguro que es una forma válida de llevar alegría a una relación de pareja, indistintamente si son del mismo sexo:

“Y no digo que sea para todo el mundo, inclusive para las parejas del mismo sexo que dicen, ya me casé y es lo que sigue, no. Es para quien realmente tiene este ferviente deseo de ser padre”, aseveró.

El presentador destacó que la posibilidad de tener hijos mediante un vientre en alquiler debe ser igual de accesible para hombres y mujeres, siempre y cuando lo hagan la forma “correcta y legal”.

“Me parece que la Iglesia se tiene que actualizar. Me desespera que vayamos para atrás en lugar de ir para adelante, y decir: ¿por qué no se respeta? Simplemente el respeto es la base de todo”, precisó.

Aprovechó para llamar la atención con respecto a las bases legales mexicanas , esto como una opción para quien elija la gestación subrogada como modelo de formar familia.