Nicki Nicole confirma infidelidad y famosos la apoyan

La cantante Nicki Nicole no se contuvo ante la divulgación de un video en el que su pareja, Peso Pluma, aparece caminando muy romántico tomado de la mano de una mujer misteriosa durante su visita Nevada, para el partido del Supe Bowl, que se realizó el pasado domingo 11 de febrero. Ella no pudo acompañarlo porque estaba ofreciendo un espectáculo en Costa Rica.

Este martes 13 de febrero, la artista publicó una historia en su Instagram que confirma los rumores de infidelidad: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta, lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto… yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, manifestó.

Doble P se esfumó del feed de Instagram de la artista tan pronto como comenzó a viralizarse el famoso video, lo que alertó a los fanáticos de que algo no estaba bien y que finalmente ella confirmó la ruptura. Mientras que él se mantiene en silencio y las fotos con ellas permanecen intactas en sus redes sociales, que ya se han llenado de comentarios.

Nicki Nicole rompe con Peso Pluma Nicki Nicole afirmó que se enteró de la infidelidad a través de las redes sociales. (Instagram @pesopluma nicki.nicole)

“Por qué le pusiste el cuerno, Peso Pluma😢y ya que te estábamos queriendo”, “Cómo vas a engañar a esa diosa”, “Por eso Nicki te trato de perro”, “Bien enamorado, pero de otra“, “Como dijo Billie Eilish: ‘Le das a un hombre feucho un chance y se creen dueños del mundo” y “¡Rayos! terminaron un día antes del 14 de febrero”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron al cantante de corridos tumbados en la foto que compartió hace una semana durante los premio Grammy.

En noviembre del año pasado, la pareja reveló que estaban en una relación cuando la rapera argentina estaba presentándose en Ciudad de México. El artista mexicano subió al escenario para interpretar a dúo el tema “Por las noches”, para terminarlo con un beso. Se acompañaron a los Latin Grammys y los Grammys. Incluso, muchas veces se llegó a decir que era a ella a quien no se le veía tan enamorada.

Algunos sostienen que esto solo se trata de una estrategia de marketing de Doble P, ya que este 16 de febrero estrenará el tema “A tu manera”, que hizo en colaboración con Junior H. Esta especulación surge tras el antecedente de Kimberly Loaiza y su pareja Juan de Dios Pantoja.

Ella afirma en su publicación que se enteró por las redes sociales, algo muy parecido a la historia entre Shakira y Piqué, pues la barranquillera afirmó que supo de la infidelidad del padre de sus dos hijos por los medios de comunicación. ¿Peso Pluma es el nuevo Piqué?