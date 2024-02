Sebastián Rulli aclara rumores sobre la ruptura con Angelique Boyer tras 9 años de relación

Finalmente quedó develado el misterio de la supuesta ruptura sentimental entre Sebastián Rulli y y Angelique Boyer toda vez que a inicios de este mes de febrero habían surgido algunos comentarios que daban fe de que la famosa pareja había roto tras 9 años de relación sentimental.

El guapo actor fue abordado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México asegurando que su relación está más firme que nunca :

“Sí, no sé de dónde sacaron, no sé por qué, si estábamos documentando que estábamos todos muy bien, tal cual, que digan lo que quieran total que a nosotros no nos afecta, ya son 9 años diciendo lo mismo, está más que claro, demostrado y no hace falta ningún otro documento, ni compromiso para que la gente nos crea”, contó el también modelo argentino de 48 años de edad.

Aprovechando la ocasión el protagonista de Teresa y Rubí aclaró que junto a Angelique tomaron la decisión de no casarse ya que no se necesita de un documento que valide el sentimiento y compromiso que hay entre ambos:

“Está muy bien, porque no casarse también estamos rompiendo con los cánones, el estándar normal que demanda la sociedad para demostrar que uno puede ser feliz, sí existe el amor, no solo por nosotros, confíen, confíen que existe. Si les da gusto que estemos juntos, eso es mejor”, precisó

¿Cuál ha sido el secreto para estar tantos años juntos?

Lo cierto es que pese a los rumores todo indica que la pareja está más consolidada que nunca. Rulli dijo que en su experiencia hay dos aspectos importantes que no han faltado y les ha permitido celebrar casi una década de unión sentimental:

“Yo siento que tiene que haber amor de verdad y el respeto, nada más…”, explicó Rulli, quien se ha caracterizado por ser reservado con su vida personal.