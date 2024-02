El rock no muere: AC/DC volverá a los escenarios

Cuando todos creíamos que AC/DC no volverían a sonar más en vivo en los escenarios, en las últimas horas miles de fanáticos estallaron de emoción al oficializarse en el portal web oficial de la mítica banda australiana que en este 2024 realizarán una gira por Europa.

La última vez que sonó en un concierto los clásicos del rock “Highway to hell”, “thunderstruck” y “Back in black”, fue hace ocho años cuando desarrollaron su último tour “Rock or Bust” que se llevó a cabo entre 2015 y 2016. Además de la confirmación de las ciudades y fechas, se anunció que el regreso solo contarán con dos de los miembros históricos: el fundador guitarrista Angus Young y el cantante Brian Johnson.

Fechas y lugares

La primera parada de la nueva gira será el próximo el 17 de mayo y su culminación en Europa será el 17 de agosto. Serán hasta los momentos varias ciudades de Alemania, Italia, España, Países Bajos, Austria, Suiza, Reino Unido, Eslovaquia, Francia, Bélgica e Irlanda.

Para esta nueva gira, lanzada con la excusa de mostrar el material de “Power Up”, disco lanzado en 2020, la banda estará acompañada por los músicos Stevie Young, sobrino de Angus, en guitarra rítmica; el ex Jane´s Addiction Chris Chaney en bajo; y el músico de sesión Matt Laug en batería.

Entre el 2015 y el 2016, Stevie Young ya había remplazado a su tío Malcolm Young, debido a su diagnóstico de demencia que padeció durante varios años hasta su muerte en el 2017. Chaney sustituirá a Cliff Williams y Laug suplantará a Phil Rudd, quien desde hace alrededor de una década enfrenta diversos problemas legales por tenencia de drogas y amenazas de muerte, lo cual también lo excluyó del tour “Rock or Bust”.

Aunque no se ha dado la confirmación, en las últimas horas crecieron los rumores de la posible estancia de AC/DC por los Estados Unidos y a pesar de no decirse nada todavía, muchos son los latinos los que mantienen las esperanzas de contar con la presencia de la banda en sus regiones