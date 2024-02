La Casa de los Famosos: Cristina le canta una incómoda verdad a Maripily para dividir por completo el Cuarto Tierra

Transcurre la cuarta semana en La Casa de los Famosos 4 y eso significa que no hay descanso, cada uno de los participantes trabaja en sus estrategias para intentar mantenerse dentro del reality show de Telemundo. Si bien cada uno sigue adherido a los planes de sus líderes de Cuartos, los movimientos comienzan a hacerse presente dentro de la casa.

La más clara demostración se vio la jornada de este martes, después de que Cristina Porta le cantara a Maripily Rivera “una verdad” incómoda que seguramente generará división en el Cuarto Tierra.

Liderado por Lupillo Rivera, el Cuarto Tierra tiene otras figuras importantes y fuertes para el público como La Divaza, Thalí García y hasta el mismo Clovis. Maripily, tomada en cuenta por sus compañeros, ahora tiene dudas por una semilla de cizaña que Cristina Porta le sembró.

“Maripily te voy a decir una cosa. Siento mucho el disgusto que les has dado a tus compañeros de Tierra, porque yo he visto las caras amiga, y te digo una cosa: se alegran porque eres de Tierra, pero allí había gente que quería que no bajaras”, dijo Cristina en referencia a la salvación de Rivera, la noche del lunes.