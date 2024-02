Nicki Nicole habría tenido planes de celebrar San Valentín con Peso Pluma

La polémica de separación de Nicki Nicole y Peso Pluma no para. Todos los seguidores han estado al pendiente de la ruptura de la pareja del momento. A pesar de verse tan felices y con ganas de llegar a algo más que un noviazgo, la argentina quedó desplazada por una mujer que apareció con el intérprete de los corridos tumbados, agarrada de la mano. Algunos presumen que tiene que ver con una de sus ex, sin embargo todavía no se ha identificado quien es la dama de cabello oscuro que lo acompañaba. Antes de que todo este conflicto saliera a la luz, Nicki había anunciado que estaría muy a gusto de celebrar San Valentín con su amor.

En su reciente llegada a Los Ángeles, la también cantante iba directo a los brazos de su galán, quien estuvo a las afueras del aeropuerto esperándola. El caos llegó a la vida de la expareja en la celebración de Super Bowl, pero antes que todo ocurriera, Nicki Nicole tenía en planes poder coincidir en el día del amor y la amistad y celebrarlo juntos, aunque no sabía cómo estaría el tiempo de ambos, pero contaba con la esperanza de poder tener un encuentro en íntimo. La realidad fue otra, y ahora cada uno tendrá su propio festejo; por separado.

“Eso es algo que estamos planeando porque a veces es un poco difícil con las fechas, pero la verdad es que me encantaría poder pasarlo con él obviamente”, agregó.

Durante la misma entrevista la ex de Peso Pluma había expresado que en planes a futuro, pudiera existir la posibilidad de tener hijos, pero que por ahora estaban jóvenes.

Toda esta situación ha dejado boquiabierta a más de uno y han surgido más dudas debido a que se rumora que Nicki Nicole, ya tenía algunas actitudes extrañas y se le había visto con un chico que no era su novio.

