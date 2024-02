Internautas comentan que la mujer con la que aparece Peso Pluma pudiera ser su ex Odalys Velasco

El tema del momento se enfoca en Nicki Nicole y Peso Pluma. Su sorpresiva ruptura ha generado mucha polémica en las redes sociales y los fans se han descargado en contra del cantante de corridos tumbados. Los internautas sospechan que la mujer que va de la mano con el mexicano es Odalys Velasco con quien se presume tuvo un romance un tiempo atrás.

La relación de Nicki Nicole se convirtió en un escándalo poco después de que se confirmara su separación, debido a los rumores de infidelidad del cantante mexicano. Aunque ambos son muy jóvenes, la pareja parecía avanzar a paso firme mientras sus agendas apretadas les permitían hacerlo. A ambos se los había visto muy enamorados en la última entrega de premios Grammy, pero eso ya no es cierto y es el triste final de una historia que comenzó hace menos de un año.

Peso Pluma y Odalys Velasco

De acuerdo con la influencer, el cantante dio el primer paso al buscarla a través de redes sociales. “Estuvimos saliendo, pero no fuimos novios, estuvimos conociéndonos, pero al final se fue sin darme una explicación, no me interesa tener una, porque creo que todo cae por su propio peso”, reveló la influencer y modelo.

Los usuarios de Internet expresaron:

“Esta podría ser su ex Odalys Velazco”. “Ella parecer su relación pasada”. La mayoría de las relaciones de las celebridades son falsas. No entiendo la obsesión de todos con sus relaciones, son algunos de los comentarios.

Novias de Peso Pluma

Entre las más destacadas se encuentran, la playmate mexicana Maya Nazor, las modelos de Onlyfans Odalys Velasco y Jailyne Ojeda, la influencer Karla Rivas, creadora de contenido Dania Méndez y Jenni de la Vega.