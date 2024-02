¿Cachetada con guante blanco? Cazzu habría enviado tremendo revés a Belinda en pleno 14 de febrero

Las cosas entre Cazzu y Nodal están mejor que nunca tras el tema que Belinda le habría dedicado al cantante, y así lo ha dejado claro la pareja a través de sus redes.

Los cantantes se han mostrado unidos, enamorados, e incluso revelaron el rostro de su hija Inti finalmente con adorables fotos que dejan ver lo felices que están con la familia que han formado.

Sin embargo, parece que las indirectas aún no terminan, y es que Cazzu hace unos días envió una indirecta a Belinda y este 14 de febrero lo volvió a hacer, dándole una gran lección.

El revés que Cazzu envió a Belinda este Día del amor y la amistad

Para festejar este 14 de febrero, Cazzu recordó su tema C14TORCE , y lo hizo con un contundente mensaje, con el que le enviaría una nueva indirecta a Belinda.

“En un presente donde hay gente hace cualquier ridiculez por ser viral, me gusta acordarme de “C14TORCE💔” . Tatuado en sus pieles y en la mía por 100pre y cumpliendo 7 años de su primera edición”, fue el mensaje de la cantante.

Además, dio la estocada final y le restregó a Belinda lo feliz que está con su familia al publicar fotos de su hija Inti, a quien tuvo el pasado 14 de septiembre con Nodal.

Sus seguidores notaron la fuerte indirecta y muchos la alabaron por poner a Belinda en su lugar de forma elegante, mientras que otros le pidieron que no se rebajara ni siguiera con esa batalla.

“Diosa, siempre poniendo a la otra en su lugar”, “ay no por favor Cazzu no te rebajes”, “esa indirecta tiene nombre y apellido”, “por favor no agarres pedos que no son tuyos”, “Tú musica no es marketing barato como el de otrass... tu musica transmite un sentimiento real”, y “eso reina, date tu lugar y date a respetar, eres la mejor”, fueron algunos de los comentarios en su publicación.