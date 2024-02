¡Confirmado! Humberto Zurita no se casará por segunda vez. Conoce sus válidas razones

Desde que en el mundo del espectáculo se conoció sobre el flechazo que surgió entre Humberto Zurita y Stephanie Salas el público mexicano no ha dejado de quitarle atención.

No sólo porque Zurita estuvo casado durante 34 años con la actriz Cristian Bach, quien falleció en el 2019 a consecuencia de un cáncer, también por la historia que envuelve la vida sentimental de Salas, recordada por su relación con el cantante Luis Miguel con quién procreó una hija; Michelle Salas.

Si bien Zurita siempre ha sido reservado con su vida personal, la de su fallecida esposa y la de sus hijos, aprovechó para sincerarse con el público que tanta intriga ha tenido sobre el hecho de que así como se dio una nueva oportunidad en el amor, tras varios años sin pareja, volvería a casarse, esto fue lo que respondió :

“No, porque ya no se usa. No está a la moda eso. No ya se casan las que quieren fiesta, pero a mí edad sería ridículo, ¿no?”, expresó el también productor quien le lleva 15 años a su actual pareja sentimental.

Está no es la primera vez que el actor de 69 años de edad habla al respecto , en una ocasión anterior ya había dicho que tanto para él como para Stephanie el matrimonio no era determinante en su relación de pareja ya que habían decido vivir el momento presente, lo que les iba a permitir cerrar y sostener más su vínculo amoroso.

“Hoy en día la cosa es fluir y dejar que fluya la vida”, expresaba el actor tiempo atrás según el diario mexicano El Norte.

“Estamos en otro siglo, ya no se usa eso, no entre gente mayor, que se casen los jovencitos, nosotros nos la estamos pasando muy bien”, dijo en 2023 sobre la posibilidad de casarse nuevamente.

“La verdad es que ya cumplimos un año, cada día cerramos más el vínculo”, agregó en aquella oportunidad para luego bromear: “Y no sé si Stephanie gane lo suficiente para que pague la boda”, dijo el interprete de Fabián Delmar en la telenovela El Galán.

Cómo era de esperarse, Humberto Zurita elogio a su actual compañera sentimental con quién dice pasársela muy a gusto.

Ella ha sido como una bendición en mi vida, yo trabajé con ella desde que tenía 20 años y nunca la vi con otros ojos, quizá porque yo estaba casado o porque soy más grande que ella”, contó. “Ahora estamos viviendo una vida muy plena, muy padre, yo en una segunda oportunidad, estamos felices, siempre la respeté, pero eso de boda no, al que le acomode”, agregó.