“Él por su lado y yo por el mío”: Victoria Ruffo revela cómo es su relación con Eugenio Derbez

José Eduardo Derbez está encaminado a convertirse en papá. Su actual pareja, la modelo Paola Dalay está esperando una niña y eso significa que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo tendrán una nueva nietecita.

La nueva alegría que llega a la familia trae al frente un tema que lleva años en el tapete de la industria del entretenimiento: la relación entre Eugenio y Victoria, que tras la separación no quedó del todo bien.

Con la situación en la mesa, a Victoria le preguntaron si la llegada de la niña la unirá un poco más con su ex, Eugenio, a lo que la actriz respondió exaltada y a la defensiva.

“¿Y a mi con Eugenio por qué?”, dijo según reseña de la Revista Quien. “Él por su lado y yo por el mío, eso siempre”, resaltó Ruffo sobre su relación con Derbez.

La misma Victoria se encarga de aclarar que no existe rencilla entre ella y Eugenio, pero que después de que su relación se fuera por un barranco cada quien tomó su camino.

“Ay, sí, digo, esta cosa que tenemos siempre con él, es mucha broma también. O sea, evidentemente ni lo odio ni me odia ¿no? Pero traemos ahí ese juego, quizá”, sostuvo la actriz de 61 años.

Victoria será abuela por primera vez. Reveló a los medios la alegría que siente por ver como su hijo crece y ahora será el responsable de una criatura.

“Estoy muy contenta, me da mucha ilusión y, aparte, me da mucha alegría ver a José Eduardo contento, ilusionado, nervioso; pero están muy contentos, sobre todo. Además, siempre me dijo que él a los 30, él ya quería tener hijos”, expresó.