La impactante confesión de Sasha Montenegro cuando le preguntaron por su desnudo de 30 segundos en una película

Sasha Montenegro deja un legado para las mujeres en el mundo del espectáculo nacional. La vedette falleció la noche de este 14 de febrero del 2024, casi un mes después de haber cumplido 78 años. En nuestros recuerdos quedarán las múltiples películas, obras y shows en los que expuso su talento.

Durante los años 70 y 80, Sasha Montenegro fue una bomba sexy a nivel internacional. Y en una de sus producciones destaca por ofrecer una escena en la que apareció desnuda durante 30 segundos.

Hace 40 años, después de esa escena, Sasha dio una entrevista en la que reveló una impactante confesión sobre como rechazaba ese tipo de apariciones, según recuerda en una reseña el portal Infobae.

“Es molesto. Para mí ha sido molesto. Claro que dicen que ojos que no ven corazón que no siente. Entonces las veces que se ha hecho un desnudo en esta película, se ha hecho a foro cerrado, con pocas personas exclusivas que se necesitan para ese momento de la filmación y entonces es un poco menos molesto, pero es violento”, dijo en ese entonces.

Sasha Montenegro Foto: Especial

“Siempre he sentido una molestia al hacerlo. La gente no lo nota, pero ha habido momentos en que yo siento, veo que mi cara cambia de expresión, yo lo he visto en pantalla, que hay un rictus de nerviosismo. En que está uno molesto por hacerlo. Yo quisiera ya no hacerlos más”, dijo de manera imponente en ese entonces.