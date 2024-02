Lupillo Rivera rompe en llanto tras la escapada de Thalí García de La Casa de los Famosos 4

La salida de Thalí García de La Casa de los Famosos dejó a todos sorprendidos, la noche de este 14 de febrero del 2024. En un arrebato de pánico, la actriz mexicana decidió escapar del reality show de Telemundo, dejando a los fans sin palabras.

El grueso de los seguidores de La Casa de los Famosos dice que Thalí García se estaba enamorando de Lupillo, y antes de cometer una acción que fuera a ser contraproducente para su familia (está casada con el productor colombiano Felipe Aguilar y tienen un hijo llamado Andrés), decidió salir del programa.

Al salirse de la casa quedó automáticamente descalificada, según dictan las reglas del concurso. La reacción de Lupillo Rivera, quien es la persona más cercana a Thalí dentro de la casa, fue de mucho pesar, hasta el punto de que rompió en llanto cuando se dio cuenta.

“Se salió Thalí”, expresó Lupillo con un tono de exaltación, sorpresa y dolor, cuando vio que su compañera y amiga se había ido. “Está muy mal, está muy mal”, dijo llorando el líder del Cuarto Tierra.

En un video compartido por la cuenta de La Casa de los Famosos, Thalí explica los motivos que la llevaron a tomar esa decisión. Dijo que sintió que las cosas se le estaban saliendo de control y que lo hizo para proteger a la familia que tiene afuera.

“Para mi ha sido un honor, Lupillo, compartir estas semanas contigo, que me abrieras tu corazón, que me escucharas, que me vieras, que me enseñaras a jugar billar. Sin duda deseo volvernos a encontrar, fuera de la casa. Disculpame si sientes que te abandoné. De verdad siento que estaba protegiendo algo que hablamos desde el inicio”, dijo Thalí, también llorando, tras escapar de La Casa de los Famosos.