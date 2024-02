A Moenia le gusta predicar con el poder de la música electrónica

El camino de Moenia no ha sido fácil, sobre todo al tratar de ganar territorio en la música electrónica en Latinoamérica. Después de 32 años de comenzar su carrera, el trío afirma que se encuentran en el mejor momento. Alfonso Pichardo, Alejandro Midi Ortega y Jorge Soto revelaron cuál es secreto de mantenerse vigentes.

“Nosotros nos preguntamos: ¿A qué le atribuimos a que después de tantos años seguimos haciendo estos conciertos? Creo que seguimos vigentes, pero no tengo una respuesta 100% certera y la fórmula del éxito. Pero en nuestro caso, me parece que tiene que ver con constancia que hemos ido sembrando desde el primer disco hasta ahora tras más de 30 años. Moenia nunca se ha separado, nunca nos hemos tomado estas pausas entre comillas largas y reencuentros. Es más, nunca hemos hecho ni la gira de los 10 o 15 años. Hemos seguido trabajando como si fuera un día más y un proyecto más, así hemos sacado tantos discos y siempre música nueva, que esa es la otra cosa”, compartió Alfonso Pichardo.

Moenia sigue con la bandera de la música eletrónica en Latinoamérica. (Foto: Cortesía Seitrack.)

El vocalista añadió que siguen con la bandera de la música electrónica en español, y están lejos de ser una banda de nostalgia.

“Aunque a veces la gente no lo sepa, porque me toca que me preguntan si seguimos sacando canciones...¡Claro que sí! No nos vemos como una banda que, aunque podríamos hacerlo, pues vaya a vivir solamente de los éxitos del pasado. También, tenemos la constancia en el sonido que es Moenia, que es música electrónica y pop en español, eso es lo que hemos hecho desde el principio, así nos definimos”, explicó.

Para Moenia, el mejor momento es estar arriba de los escenarios, donde se hace una comunión musical.

“Es lo más importante, porque siempre hemos pensado (...), en broma decimos que le llamamos la evangelización de Moenia, en el sentido que sabemos que mucha gente que nos va a ver a los conciertos, tal vez ni quiera estar ahí, y lo llevó la novia, o lo llevó el amigo, no sabemos. Pero pensamos que son las mejores cartas de presentación estos conciertos en vivo, por lo que bien mencionas, que es esta experiencia completa, como la escenografía y los visuales. El concepto de catar la música, la imagen, las luces y el performance. Así es, nosotros no le llamamos conciertos internamente, porque nos decimos: ‘tenemos concierto’, sino tenemos show. A lo largo de los años, la gente empieza a saber que cuando compra un boleto para ver a Moenia, no importa si es en un foro chiquito o un gran escenario, se va a llevar una experiencia completa”, puntualizó.

“Nosotros al día de hoy seguimos pensando que Moemia es lo que es y tiene su manera de expresarse, tiene un sonido; mientras creamos eso, así va a ser”. — Alfonso Pichardo

Moenia se adapta a una industria en constante evolución, donde las canciones tienen que competir para buscar su propio lugar.

“A la música de hoy en día, yo no sé si le pondría adjetivos más allá de que es muy rápido todo y desechable, pero no en el sentido de que deseches algo que no está bueno, sino simplemente algo que ya consumiste y lo desechas, ¿no? Creo que nosotros tampoco nunca nos hemos dado como ínfulas de ser mega profundos o querer cambiar el mundo con nuestras canciones. De hecho, directamente y a propósito, nunca hemos adoptado una bandera de ningún tipo, eso puede generar alguna crítica del porqué nunca nos hemos comprometido con alguna causa. Todo es deliberado, porque nosotros la música y Moenia la hacemos por el hecho de disfrutarla y que la gente también la disfrute, no queremos vender un mensaje secundario o extra a lo que es la música”, señaló Alfonso.

Colaboraciones

Moenia se ha caracterizado por no hacer música con otros artistas y explican la razón, “representantes hasta disqueras, se nos acercaron en algún momento o venían propuestas de colaboraciones a las que dijimos que no, porque pensábamos precisamente que no venía el caso en ese momento. Puede ser que el día de mañana estemos haciendo una colaboración con alguien del regional mexicano que nos guste, que admiremos, pero si lo hacemos, pues será por razones tal vez diferentes a únicamente estar en la tendencia. No critico a quien lo haga, esta carrera es difícil y tienes que tomar las decisiones artísticas, y también hay que decirlo, de negocio que te convengan, pero cada quien sabe qué es lo que quiere, pues ya veremos”.

Lo que viene

Conciertos. A la par de Pixel Tour, ya son parte del 90′s Pop Tour, “vamos a a recorrer en febrero varias ciudades de Estados Unidos con ese concepto que es una experiencia totalmente diferente; luego, también viene nuestra gira por Estados Unidos”, dijo Alfonso Pichardo.

Música. “Ahora, tenemos ganas de entrarle nuevamente a los temas inéditos, a la composición y al estudio. Estamos con el el plan muy firme de sacar música nueva este año también”.

Próximo concierto

24 de febrero. Auditorio Nacional (Ciudad de México).

