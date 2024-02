“Nicki Nicole no usó ChatGPT para su comunicado”: Fans debaten sobre el uso de Inteligencia Artificial por parte de la artista

El final de la relación del cantante mexicano, Peso Pluma y la argentina Nicki Nicole, se ha convertido en motivo de conversación dentro de las redes sociales.

Chistes, opiniones y memes han marcado la tendencia en los últimos días desde plataformas como Twitter/X, donde los usuarios han tomado posturas en defensa tanto de la argentina como del cantante de corridos tumbados.

Todo sumado a una “rivalidad” que existe entre mexicanos y argentinos dentro de la plataforma social de microbloggin.

[Te recomendamos leer: Sonia Sahar, influencer relacionada con Peso Pluma, se defiende de críticas]

Uso de Inteligencia Artificial en el comunicado

La noticia de la infidelidad de Peso Pluma se originó la mañana de este martes, 13 de febrero, a quien se le viralizaron unos videos junto a una influencer estadounidense desde un casino en Las Vegas.

Posteriormente, la cantante argentina confirmó la situación al publicar un comunicado, en sus redes sociales, donde señalaba lo siguiente:

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy.

Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar” Nicki.

Ese mensaje provocó que muchos tuiteros investigarán su creación desde ChatGPT, haciéndose viral el siguiente tweet:

Nicki Nicole se hace la sufrida y ese texto que puso en sus historias lo sacó de chatgpt, y encima abajo le pone su firma, más falsa imposible JAJAJAJAJ https://t.co/h6Yzrn3ANz pic.twitter.com/UdAIQjiga4 — Nata Montana (@DonNatanaelCano) February 14, 2024

Sin embargo, rápidamente fue desmentido por varios usuarios en la red social al señalar que la solicitud a la herramienta de Inteligencia Artificial fue muy específica, de manera intencionada, para tener un comunicado similar.

Jajsjsj es literalmente imposible que ChatGPT te repita un texto. No funciona así maquina.



Deci que lo escribiste y lo borraste bobolon — feddeant (@fedenagel) February 14, 2024

Terrible, pero cualquiera puede forzar respuestas capo pic.twitter.com/VS1HnmvPaC — Cynethryth (@Cynethic) February 14, 2024

De momento, el cantante de ‘Ella Baila Sola’ no se ha pronunciado al respecto, ni para confirmar ni para desmentir su infidelidad a la intérprete de ‘Marisola’ con la que tenía unos pocos meses de relación.