“No soy una mujer resentida”: Las revelaciones de Stephanie Salas al encontrarse con su ex Luis Miguel en la boda de Michelle

SI algo le ha intrigado siempre a los seguidores del mundo del espectáculo mexicano es la relación que hay entre Stephanie Salas, Luis Miguel y la hija que procrearon juntos hace más de 34 años; Michelle.

Misterio que fue revelado tras celebrarse, en octubre pasado, la boda de ensueño de la modelo e influencer con el empresario Danilo Díaz Granados.

luis-miguel-y-michelle-salas-1024x821.png

La prensa no ha cesado en el intento de conocer cómo fue el encuentro entre la hija de Sylvia Pasquel (madre de Michelle) y “el Sol de México”, toda vez que para no ha sido un secreto lo tormentoso que pudo haber sido para Stephanie sostener un romance con “Luismi” quien para ese momento estaba en la cúspide de su carrera musical, a la par de que atravesaba problemas emocionales.

Salas, siempre prudente con su vida personal confesó que el encuentro con el intérprete de “La Incondicional” fue ameno y salomónico, algo que la llena de satisfacción porque según comenta la asistencia de Luis Miguel a la boda de Michelle, demuestra que “las cosas se están poniendo donde deben estar”.”

Lo cierto es que Stephanie aseguró que su rol de madre soltera fue reconocido por el artista

‘¡Sí! La verdad es que sí. No voy a decir las palabras, pero así como lo dijiste”, le dijo a los medios al ser emplazada al respecto. … “Siento que hay buena energía en el ambiente, así les puedo decir”, precisó.

Stephanie Salas se mostró satisfecha con el acercamiento que ha surgido entre Michelle y su padre:

“Lo único que te puedo decir es que lo que le pase a ella, para bien, para mí es bueno, lo que tenga que ser bueno, bienvenido, no soy una mujer resentida, ni rencorosa, que no habla, para nada, ustedes me conocen”.

“Las cosas se están poniendo en donde deben estar, en un lugar correcto y yo me siento plena, acabo de cumplir 54, las cosas se te resbalan. Tienes que aprender que la vida es intensa, sino no es vida, y de esa manera tiene que fluir todo para bien. Cuando ves a tus hijos que están bien, agradeces a la vida”, confesó la también cantante.