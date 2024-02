Quién es Sonia Sahar, la mujer con la que Peso Pluma habría engañado a Nicki Nicole

Peso Pluma sigue siendo tema de conversación, luego de que fue captado siéndole infiel a Nicki Nicole con una mujer en Las Vegas, Nevada. Por lo que ahora la joven, identificada como Sonia Sahar, decidió dar sus primeras declaraciones y explicar qué fue lo que ocurrió, desde su punto de vista.

Recordemos que la polémica comenzó luego de que circuló un video que muestra al intérprete de Ella Baila Sola de la mano de una mujer que no era su ahora exnovia.

Sonia Sahar se defiende, tras salir con Peso Pluma

Luego de todo el revuelo ocasionado por el material que se viralizó, la joven decidió publicar un mensaje en su cuenta de Instagram, para dar a entender que las cosas no son como todos se imaginan.

“No crean todo lo que escuchan en los medios. Siempre hay dos lados de la misma historia”, indicó en una historia.

Mensaje de Sonia Sahar

Sonia Sahar es una influencer

La compañera del cantante era una influyente reconocida por compartir su estilo de vida, sus travesías, su participación en eventos exclusivos, y fotografías donde destaca su figura física.

Al cierre de esta nota, Sonia tiene más de 75 mil seguidores en Instagram, número que ha ido incrementando en las últimas horas.

La infidelidad de Peso Pluma

En redes sociales comenzó a circular un video que mostraba al cantante mexicano caminando de la mano a Sonia Sahar, lo que provocó sospechas de una infidelidad, la cual fue confirmada más tarde por Nicki Nicole.

La cantante argentina reveló que ella se enteró de la misma forma, por medio del material que se viralizó, y compartió un mensaje en sus historias de Instagram, además de que borró todas las fotos con Peso Pluma.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, expresó la rapera.