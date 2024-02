“Lo siento mami”: Christian Nodal pide disculpas a Cazzu por este motivo

Christian Nodal y Julieta Cazzucheli, mejor conocida como Cazzu, han demostrado que están en su mejor momento como pareja tras el nacimiento de su hija Inti, quien ya cuenta con cinco meses y los ha estrenado como padres.

Aunque la pareja se tomó su tiempo para dar a conocer el rostro de su pequeña, finalmente decidieron hacerla pública el pasado 14 de febrero en medio de la celebración del amor por lo que enternecieron a sus seguidores con dulces fotos de la niña.

Usuarios no tardaron en comparar a Inti con su padre ante el gran parecido que manejan, situación que ha llevado a recordar un video de Cazzu negada a que sus hijos se parezcan a su padre.

Nodal y la disculpa a Cazzu por este detalle

A través de las redes sociales ha aparecido un video de Cazzu donde se muestra preocupada de que sus futuros hijos hereden los rasgos de su padre y no los de ella.

“Si mi hijo sale con la cara de su padre, yo lo tuve que tener acá, en el viente, nueve meses, que dale, que no se qué, lo tuve que parir, no no no, no acepto es injusto, me niego”, dijo la trapera en 2001.

Ante las risas que han causado sus palabras entre sus fans, por el parecido de Inti a Nodal, el mismo cantante se ha pronunciado al respecto en forma de broma, pidiéndole disculpas a la madre de su pequeña.

“Lo siento mami”, dijo Nodal agregando emojis de risa y besos junto al video donde se ve a la argentina hablar sobre el tema.

Cazzu Nodal bromeó en sus redes. (Instagram)

Y es que los comentarios del gran parecido de la niña con su padre han inundado sus publicaciones, pero pese a ello, Cazzu ha demostrado estar feliz con la familia que ha formado con el mexicano, la cual ha presumido en varias oportunidades.

“Ayy si las niñas normalmente se parecen al papá ☺️ es una mini Nodal”, “Y mira que Inti Bb es el vivo retrato femenino de Chris, salió igualitaaaa”, “Salió la Nodalcita jajjaja”, “se le cumplió, esta Preciosa la nodalita”, han sido algunos comentarios.

Nodal y Cazzu están disfrutando la paternidad tras mudarse a Argentina y convertirse en padres el pasado 14 de septiembre con el nacimiento de su retoño, quien había permanecido en secreto durante estos meses, ante la decisión de ellos de resguardar su privacidad.