“Quería aprovecharse”: Contrato que Sergio Mayer quería que Wendy Guevara firmara causa indignación

Desde hace semanas, Sergio Mayer y Wendy Guevara andan enfrentados entre dimes y diretes por el contrato que el famoso quería que la influencer firmara.

En él se expresaba la intención de que el actor fuese su representante, por lo que los acuerdos comerciales de ella recaerían en su poder, así como jugosas comisiones por trabajos conseguidos, que han generado opiniones divididas.

“Yo no le digo: ´Vamos a hacer el Mayer/Wendy, yo no me meto a sus lives, yo no me meto a sus conciertos (y eso chequen si otras personas lo están haciendo), yo no me meto a nada, no ando detrás de ella, simplemente hice negocios, cobramos dinero, cobramos lo que correspondía porque así son los negocios”, declaró el empresario semanas atrás sobre la polémica.

Este interés por expandir los negocios hizo que se fracturara la amistad, pues La Perdida rechazó su solicitud, aconsejada por Poncho de Nigris.

¿Qué decía el contrato que Sergio Mayer propuso firmar a Wendy Guevara?

Según Milenio, el programa Sale El Sol reveló el presunto contrato que Wendy Guevara no le firmó a Sergio Mayer por no estar de acuerdo con sus claúsulas, las cuales han sido objeto de debate en las redes sociales.

El documento buscaba otorgarle al ex integrante del grupo Garibaldi el poder para “formalizar todo tipo de acuerdos, contratos y convenciones necesarios para la participación de Wendy en campañas publicitarias”.

Asimismo, “cobrar, recibir y realizar todo tipo de pagos en nombre de Wendy”, “autorizar y revocar el uso y explotación de su imagen” y “contratar espacios y/o medios publicitarios en nombre de Wendy”.

Conforme con la versión del medio, los abogados de la ganadora de La casa de los famosos lo revisaron y le aconsejaron que no lo firmara porque no era conveniente.

“Quería aprovecharse de ella es evidente”, “Darle tanto poder a una persona sobre tu dinero es peligroso”, “El beneficio era más para él”, “Es abusivo ese contrato”; son parte de las reacciones en redes sociales.