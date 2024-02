“Le gustan buchonas”, Ex de Peso Pluma opina sobre la ruptura con Nicki Nicole

Dania Méndez fue la modelo mexicana que comenzó a ser relacionada sentimentalmente con Peso Pluma tras su participación en un video musical, es por ello que recientemente fue cuestionada por la ruptura del cantante de corridos tumbados con Nicki Nicole.

Nicki Nicole y Peso Pluma desataron una gran controversia en redes sociales, especialmente después de que saliera a la luz un video del intérprete de “Lady Gaga” tomado de la mano de una mujer distinta; como resultado, la artista argentina compartió un comunicado confirmando su separación.

Ex de Peso Pluma opina sobre la ruptura con Nicki Nicole

La famosa influencer fue interceptada por un grupo de reporteros a su llegada de un viaje en Brasil, ante las preguntas sobre la polémica entre Nicki y Hassan, aseguró que no tiene interés en hablar del tema, puesto que no es parte de la vida del artista mexicano.

“Me estoy enterando, yo estaba muy metida allá en Brasil. Solamente ellos saben qué pasó, sus problemas, creo que soy la menos indicada para opinar, soy una tercera persona de su pasado y no de su presente, no sé qué vaya a pasar y no me interesa”, comentó.

En medio de los comentarios que siguieron, con un tono de risa, Dania Méndez aseguró que ella no era la que aparecía en el video con Peso Pluma, además de señalar que “le gustan buchonas”.

Asimismo, ante la polémica sobre la infidelidad, Dania destacó que no logró conocer a Peso Pluma como artista, por lo cual nunca notó ningún tipo de alerta sobre su compromiso en una relación, destacando que guarda buenos recuerdos por el tiempo que compartieron.