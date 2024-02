La Adictiva arranca su Road trip en Los Ángeles con miras al Vive Latino

Originaria del poblado de Mesillas Concordia, Sinaloa, la Banda San José de Mesillas, La Adictiva comenzó su carrera musical el 19 de marzo de 1990 y cuando están a punto de cumplir 34 años sobre los escenarios, arrancaron su gira Road trip en Los Ángeles con la mirada puesta en México y presentaciones en Centro y Sudamérica en los próximos años. Con motivo de este viaje musical, Isaac Salas y Jerry Corrales hablaron con Publimetro en el backstage del YouTube Theater, en Los Ángeles, California.

Hoy estamos en Los Ángeles para la presentación, y esto es la antesala del Vive Latino, que es algo muy importante, ¿no?

— En esta ocasión estamos acá en Los Ángeles, California, estamos contentos de estar en el YouTube Theater, un recinto nuevo. Es la primera vez que venimos a este teatro, y nos sentimos orgullosos de estar nuevamente en Los Ángeles, California, con nuestro público y con toda la gente que nos ha apoyado desde el principio. Nos sentimos muy satisfechos de estar aquí con nuestro público latino, que día a día se une más a lo que llamamos La Adictiva, incluyendo a nuestros hermanos de Centroamérica, Sudamérica e incluso España, bendito Dios, llegando a corazones cada día más. Esta noche no será la excepción; será una noche llena de sentimiento, ansiosos por subir al escenario.

Y esta plaza es muy fuerte. Ahora California es muy importante para los grupos.

— California es una parte fundamental del panorama artístico mundial, tanto en el cine como en la música. Aunque la música en inglés suele destacar, el auge del género latino, especialmente la música de banda y regional mexicana, lo convierte en un epicentro musical importante para todos nosotros. Todos los lugares son importantes, como Ciudad de México y España, pero aquí se concentran muchas de estas influencias.

La Adictiva La banda se presentó en Los Ángeles para dar comienzo a su gira denominada Road Trip (Cortesía / Publimetro)

¿Qué vamos a ver en el Vive Latino? ¿Ya tienen algo pensado?

—Tenemos muchas ideas. Esperamos ofrecer una gran presentación y llegar al corazón de ese público, que tiene gustos diferentes al nuestro. Sabemos que pueden apreciar la música regional mexicana, así que estamos ansiosos de estar en el Vive Latino. Tenemos preparadas muchas sorpresas, pero no podemos revelarlas, ya que queremos mantener la emoción. Creo que veremos a algunos roqueros interpretando nuestras canciones.

También ha habido cambios de vocalistas. ¿Cómo han evolucionado?

—Todo en esta agrupación ha sido una evolución positiva. En los casi 13 años que llevo aquí, desde que ingresé hasta hoy, todo ha ido hacia adelante. Nunca hemos retrocedido en ninguna área; incluso de los errores aprendemos. Ha sido un gran proceso de crecimiento y reinvención. Ahora, con lo que tenemos hasta el día de hoy, vivimos una de las mejores etapas de La Adictiva. Tenemos un espectáculo totalmente renovado, con profesionales a nuestro lado, gente que nos ayuda mucho. Hay muchas personas detrás de bambalinas, en la oficina y en los estudios. Nosotros somos la cara en el escenario y en las entrevistas, pero hay gente que nos prepara para dar lo mejor de nosotros. Es algo que nos está definiendo.

¿Para ustedes, el éxito es cuestión de suerte?

—No, creo. El éxito es cuestión de disciplina. La suerte no existe en sí misma. La disciplina, la perseverancia y la pasión por lo que haces son fundamentales. Todo eso conlleva al éxito. Tengo una frase que me gusta: “Si pasa por tu mente, pasa por tu vida”. No es suficiente pensar en un carro deportivo; debes aplicarte, ser disciplinado, perseverar y tener pasión para lograr el éxito y lo que te propones en tu vida y carrera. Creo que el éxito se basa en varios valores, no en la suerte. Ahí sí comparto esa idea. También vamos a tratar de cumplir algunas expectativas en Sudamérica. Sabemos que la música de banda gusta a nuestro público en Sudamérica, especialmente en Ecuador, Colombia, Nicaragua y Chile. Nuestra música está ganando importancia en esos lugares.

La Adictiva La banda se presentó en Los Ángeles para dar comienzo a su gira denominada Road Trip (Cortesía / Publimetro)

Han comentado hace unos momentos el tema de las colaboraciones. En una época en que son superimportantes, ¿cómo eligen a los artistas con los que colaboran?

— Siempre he dicho que l a unión hace la fuerza, y creo que ahora le toca al regional mexicano. Antes, había un tipo de ego y celos laborales, pero los directivos se dieron cuenta de que eso no funcionaba. La unión hace la fuerza, y eso es lo que está llevando a que la música mexicana sea internacional. Hemos aprendido de otros géneros, como el reguetón y el trap, que se fusionan mucho. Ser más colaborativos y unidos nos ha ayudado a internacionalizar la música mexicana.

Háblenme un poco de esa colaboración con Marca Registrada.

—Grabamos una canción hace unos meses que gustó a Fidel, líder de Marca Registrada, y a Montana, un exponente de los corridos tumbados. La canción se llama “Bandida” y está dedicada a las mujeres que roban corazones. La hicimos con cariño y creo que gustará mucho a nuestro público, especialmente a las mujeres. La música latina está creciendo, y es emocionante formar parte de ello.

La Adictiva La banda se presentó en Los Ángeles para dar comienzo a su gira denominada Road Trip (Cortesía / Publimetro)

La semana pasada ganó el Grammy Peso Pluma. ¿Cómo perciben el impacto de los corridos tumbados en la música regional mexicana?

—Estos artistas, colegas que lideran este movimiento, nos influyen a todos. Todos podemos sacar provecho de ello, incluso quienes seguimos siendo parte del regional mexicano. La música latina está llegando a lugares que antes no alcanzaba. Creo que ha funcionado, y nosotros también estamos adoptando esas estrategias. Nos hemos fusionado con otros géneros, colaborando con artistas como Yuri, Río Roma y Ricardo Montaner. Son experiencias satisfactorias porque admiramos a estos artistas y disfrutamos de su música.

Y ahora mismo, ¿cuál es vuestra meta o objetivo, no?

—Pues llegar al Grammy. Bueno, ganar el Grammy latino. Hemos estado nominados, pero, pues bueno, ahora sí esperemos. Traernos también el premio de nuestro. Siendo honestos, todos tenemos expectativas muy altas siempre. Lo primero, no sé puede volar antes de caminar. Es importante siempre recalcar que tenemos que ir de menos a más, porque a veces cuando las cosas suceden, por ejemplo, que no has tenido la oportunidad de experimentar y saborear otras cosas. antes del postre, que es cuando la comida te sabe amarga, a veces. Yo te digo, personalmente, sí me gustaría ganar el Premio Lo Nuestro, después un Grammy Latino, ser reconocido de esta manera, ¿por qué no un Grammy Internacional? Y sobre todo, el reconocimiento mundial de la música de nosotros, que la gente diga en el mundo, wow, La Adictiva, va a tener un tour mundial donde va a poder llevar su música a todos lados. Ahí es donde yo digo que seríamos una agrupación establecida en su totalidad.

La Adictiva La banda se presentó en Los Ángeles para dar comienzo a su gira denominada Road Trip (Cortesía / Publimetro)

¿Y con qué nos gustaría colaborar?

—Híjole, pues hay muchos colegas y muchos artistas que nos gustaría colaborar. No es por nada, pero a mí me gustaría colaborar con algún Pesp Pluma, ¿verdad? Ahorita que está viviendo esta nueva corriente. De hecho, pues hemos tenido el contacto, pero no sé. Eso fue cuando traía la de Siempre Pendientes. Todavía no era el artista que es ahorita. Se llegó a hablar, pero, pues, ya no contesta. No sabíamos lo que iba a pasar y pasó en meses. Fue algo impresionante ver cómo, cómo crecían. También estuvimos con nuestros amigos de Grupo Frontera ese día. El día que, que tengamos oportunidad, yo sé que se va a hacer algo padre. También de otros géneros, tenemos la creencia de que podemos hacerle con otros géneros. Ya hemos intentado, lo hicimos con Yuri ,Río Roma, con Ricardo Montaner. Hemos hecho muchas colaboraciones que al equipo le han quedado experiencias, sobre todo de grata satisfacción, porque son artistas a los que uno en algún momento admira, ¿no? Y sobre todo le gusta mucho su música.

Fechas de La Adictiva en Estados Unidos

16 Febrero. Raleigh, NC (Enigma Night Club)

17 Febrero. Austell, GA (El Galaxy Event Center)

19 Febrero. Miami, FL (Promoción)

20 Febrero. Miami, FL (Promoción)

22 Febrero. Miami, FL (Premios Lo Nuestro)

23 Febrero. West Palm Beach, FL (South Florida Fair)

24 Febrero. Homestead, FL (Homestad Rodeo Arena)

25 Febrero. Arcadia, FL (Mosaic Arena)

01. Marzo USA (Pendiente)

02 Marzo. Austin, TX (Circuit of the Americas)

03 Marzo. Houston, TX