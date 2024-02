La lista de actores que han tenido el peor beso en telenovelas además de Gabriel Soto

A pesar de que el contacto físico en la actuación se limita a la ficción y forma parte de su trabajo, en muchas ocasiones resulta un poco difícil lidiar con este tipo de situaciones, pero, a pesar de estar acostumbrados a través establecer diversos tipos de proximidad física con colegas como parte de su labor como actores, alguno de estos han enfrentado momentos incómodos y, el tema de los besos en particular ha sido uno de los más comentados, algo que los famosos han compartido como una experiencia no tan positiva.

Y es que, durante las grabaciones de telenovelas se han visto confrontados con besos que no resultan poco agradables por diversas razones.

La lista de actores que han relatado cuál ha sido su peor beso de Telenovela

Gabriel Soto

A pesar de no confesar con quien se trató, si indicó que fue con una chica a la que le tenía muy mal aliento y que en la ficción era su novia.

“No puedo decir nombres porque eso sería muy feo. Pero me acuerdo, muy al principio, cuando empezaban las telenovelas del señor Emilio Larrosa, me tocó besar a una chica que híjole, le olía muy mal la boca. Y era mi novia (en la ficción)”, indicando además que esta persona ya no se encuentra en el medio artístico.

Fernando Colunga

A pesar de que el actor no ha sido quien confiese lo ocurrido, se indica que, durante una Grabación con Silvia Navarro, esta quiso hacerle una broma al momento de besarlo, lo cual hizo que el actor se enfureciera y le dejara una experiencia poco grata.

Gretel Valdés

La famosa se agrega a esta lista de actores que les tocó dar un beso para nada agradable. Durante una entrevista realizada para Pinky Promise, tanto Claudia Álvarez como ella revelaron que les pasó algo muy parecido a lo de Gabriel Soto:

“A mí me tocó uno que tenía yo creo que problemas de estómago porque no era mal aliento, no era como (del hígado), o sea, olía como a popó. Te lo juro por Dios que decía: ‘no puedo’”, señaló Álvarez, a lo que Valdez dijo: “es el mismo que a mí me tocó”.

Carlos Ponce

Con respecto al tema, el actor no tuvo ningún tabú al decir quién era la persona que le había dado su peor beso, se trata de Yolanda Andrade, indicando que esta consumía alimentos olorosos con el objetivo de incomodarlo.

Dulce María

Para la actriz su beso fue con Kuno Becker, ya que era su primera vez en una escena que tuviera que hacer este tipo de actuación, la cual terminó siendo un desastre.