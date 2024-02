Niña le pidió a Carlos Rivera que le cantara a su madre que está en el cielo y él lo hizo con el alma

En el día del amor, Carlos Rivera dio el regalo más sublime que alguien puede recibir: el tributo a una madre. Este 14 de febrero, el artista ofreció un concierto gratuito en Valle de Bravo, en el Estado de México. En el Jardín Central, decenas de fanáticas se apostaron para escucharlo en este show que ofreció como parte de su gira Un Tour a Todas Partes.

El cantante de 37 años publicó en su cuenta en Instagram el mágico momento con el que puso a llorar a todos presentes y los internautas también, pues le cumplió el sueño a una pequeña niña que estaba en la primera fila abrazada fuertemente a la fotografía de su madre, quien está muerta.

“Ayer en mi concierto de Valle de Bravo se encontraba ella, se llama Valentina, llevaba la foto de su mamá Ana y tenía una manta que decía que le dedicara ¿Cómo pagarte? a su mami que ahora está en el cielo. Todos le cantamos con mucho amor para ella. Por ella y por todos los que me escuchan desde el corazón, vale la pena todo. Gracias Valentina y hasta el cielo todo el amor para tu mami Ana. ♥️”, escribió el intérprete de “Otras vidas”.

Carlos tomó de la mano a la niña de unos de unos siete años, mientras ambos le cantaban con toda el alma a la mamita. La pequeña al finalizar el tema le agradeció por el entrañable gesto que quedará grabado para siempre en su memoria. El padre de Valentina también le agradeció, pero a través de un comentario en su cuenta en Instagram.

“Muchas gracias en nombre de mi hija vale y mi esposa Ana Carmen, que Dios te bendiga”, escribió Ricardo, papá de la pequeña. Él contó en su red social que su esposa Ana Carmen falleció hace pocos días y que era fanática del artista.

“Ana Carmen era muy fan de tus canciones y anhelaba con su corazón en algún momento escucharte en un concierto, hace unos días que partió al cielo e incluso en sus días malos tu música le dio paz en su corazón”, contó en una imagen de su esposa, que rápidamente se llenó de comentarios de todas partes del mundo dándoles muestra de afecto y apoyo en tan difícil momento.

“Que Dios les de paz a sus corazones, me conmovió mucho el amor con el que tu hija le canta a su mamá”, “Desde Costa Rica un abrazo solidario, inevitable no llorar a Valentina su mamá la cuida desde el cielo” y “Como madre me rompió el corazón, paz y fortaleza para ustedes. ¡Dios los bendiga!”, “Yo también siento mucho su perdida, nadie merece sentir tanto dolor”, les manifestaron a la familia de pequeña Valentina.