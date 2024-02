¿Quiénes son las actrices que han tenido romances con mandatarios mexicanos?

Si algo ha tenido el mundo del espectáculo mexicano es su estrecha vinculación de algunas actrices o cantantes que, a pesar del talento para las artes histriónicas le han apostado al amor y al poder y se han aventurado a vivir su romance con ex presidentes, cuyos finales no han sido tan felices como cualquier trama novelera.

Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera

El ex mandatario y la actriz se conocieron en el año 2008, se casaron el año 2010 en la catedral de Toluca ella se aparto de las pantallas mientras cumplía compromisos como primera dama hasta que él terminl su rol de funcionario público.

Fue en 2019 cuando el propio Peña Nieto anuncio sobre su separación sin revelar los motivos, aunque se ha especulado que todo se debió a infidelidades del político, incluso agresiones físicas hacia Angélica Rivera.

Ese mismo año, 2019, se supo que el ex presidente de México estaba viviendo un romance con la modelo y empresaria Tania Ruiz, relación que duró 4 años.

María Félix y Miguel Alemán Valdés

Otra de las relaciones que engrosan la lista de actrices y políticos fue el que supuestamente vivió María Félix y Miguel Alemán Valdés.

Sin embargo la actriz siempre lo desmintió, así se puede leer en su autobiografía ”María Félix. Todas mis guerras”.

En el libro “La Doña” como también se le conoce aseguró que conoció al político cuando ya era expresidente, negando que hubiera sido su amante.

“A Miguel lo conocí ya de ex presidente. Me ligaron a él como una amante durante todo su gobierno y la verdad es que ni siquiera lo llegué a ver de cerca. Se rumoraba, entre muchas otras mentiras, que había un túnel subterráneo entre mi casa de Polanco y Los Pinos, por donde el presidente se metía para venir a verme. Como yo era la más guapa del cotarro y como a Alemán le gustaban mucho las guapas, el pueblo creía que yo me lo merecía, pero nada era cierto”, precisó.

Irma Serrano y Gustavo Díaz Ordaz

Cuando Gustavo Díaz Ordaz era presidente de México sostuvo una relación con la actriz Cruz Irma Serrano. A pesar de estar casado con Guadalupe Borja la unión entre el mandatario y la actriz, quien falleció a los 89 años de edad, duró 6 años.

“La Tigresa”, como era conocida reveló en su libro, “A calzón quitado”, que quiso mucho al expresidente, acusado de la matanza de Tlatelolco, y él la quiso mucho a ella.

“Sí, lo quise mucho. Él me quería mucho, me consentía mucho. Nunca me prohibió o me dijo ‘no hables de mí’”, aseguró.

La relación entre el político y la actriz terminó cuando este le llevó una serenata a su esposa Guadalupe Borja a la Residencia presidencial, luego de que supuestamente la actriz boicoteó su carrera política.

Tal fue la indignación que sintió “La Tigresa” que le propinó una cachetada a Díaz Ordaz, provocándole un desprendimiento de retina.

Sasha Montenegro y José López Portillo:

Alejandra Asimovick Popovic, conocida como Sasha Montenegro, comenzó su relación con José López Portillo cuando este estaba casado con Carmen Romano, con quién tenía 3 hijas.

Cuando terminó su mandato, el político gritó a los cuatro vientos su amor por la actriz, con quien se casó por lo civil en 1995 y en el 2000 contrajeron matrimonio por la iglesia, tras la muerte de Romano.

López Portillo falleció el 17 de febrero de 2004, tras presentar serías diferencias con Montenegro a quien le dejó su jugosa pensión, la cual perdió al llegar Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.

Silvia Pinal y Tulio Hernández

La actriz del cine de oro y el ex gobernador de Tlaxcala lograron disfrutar de un matrimonio que duró 13 años, tiempo que le sirvió para combinar su carrera artística con la política, pues fue senadora y diputada federal. No obstante, se divorciaron en 1995.

Victoria Ruffo y Omar Fayad

La relación más longeva de la lista, la protagonista de “La Madrastra” con quién fue gobernador del estado de Hidalgo. La pareja cumplió 18 años de matrimonio, se conocieron hace más de 20 años, pero comenzaron solo como amigos, para después desarrollar la sólida relación.

La pareja decidió casarse en marzo de 2001 en la Parroquia de San Agustín.

Tres años después, los esposos tuvieron a los gemelos Vicky y Anuar. Ahora, Fayad, Luego de haber terminado su gubernatura, Omar fue nombrado embajador de México en Noruega, Ruffo aseguró que no quiere seguir los pasos de su esposo.

Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari

Otra de las relaciones que no pasó desapercibidas fue la vida entre la actriz Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari cuando ella apenas tenía 19 años, e incluso tuvieron un hijo juntos.

La pareja se conoció en la telenovela “Dulce Desafío”. Mucho se especuló en que al principio la actriz se negó, pero el político la amenazó con terminar con su carrera, así que accedió, ambos tuvieron un hijo juntos.

Edith González y Lorenzo Lazo

La actriz y el asesor político se conocieron en 2004 aunque no se relacionaron como pareja inmediatamente. Él estaba casado y ella a punto de tener a Constanza, producto de su breve relación con el también político Santiago Creel.

Sin embargo, la esposa de Lazo falleció a causa del cáncer. Fue en 2009, cuando él buscó a la protagonista de “Salomé” y desde entonces estuvieron juntos.

Se casaron en septiembre de 2010 y permanecieron juntos hasta la muerte de González, fallecida también de cáncer.