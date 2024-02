Tachan “de mal gusto” el regalo que Lety Calderón quiere darle a su hijo Luciano por sus 20 años

Leticia Calderón ha sido una de las famosas más queridas del espectáculo por su talento histriónico y carisma pero también por su entrega como madre, especialmente hacia su hijo Luciano, quien nació con Síndrome de Down.

Si bien la actriz nunca ha dejado de lado su carrera, ha dejado claro que su prioridad siempre será ver por él y su labor se ha visto reflejada en lo independiente que ha crecido. Para Calderón, la condición de Luciano nunca ha sido razón para limitarlo, al contrario, ella siempre se ha esforzado porque sea un adulto funcional que se valga por sí mismo.

Eso sí, ahora que Luciano ha cumplido 20 años, la protagonista de telenovelas ha encendido la polémica en redes sociales al revelar qué regalo de cumpleaños piensa darle.

El controversial regalo de cumpleaños de Leticia Calderón a su hijo

Leticia aseguró que celebrará el cumpleaños número 20 de su hijo Luciano en un table dance, lo que de inmediato generó comentarios en redes sociales por parte de quienes tacharon “de mal gusto” que esté promoviendo ese tipo de actividades.

“UUUUUY QUE BUEN EJEMPLO DE UNA MADRE, DIGNO DE ENVIDIARSE...UN MUNDO CADA VEZ PEOR Y DECADENTE”; “En decadencia la sociedad. Que le enseñe a trabajar que lo lleve a un taller a que aprenda a hacer algo de provecho”; “Mundo enfermo y triste. Principalmente por hacerlo público”; “Que mal, y más la necesita de tener que estarlo contando”; “Pensé que le estaba enseñando valores pero ya veo que no”; “una mujer cosificando a mas mujeres, que interesante”, se lee.

La actriz también reveló que el joven asistirá en compañía de su hermano, elementos de seguridad. Aunque entre los planes también incluyen una comida en su casa o restaurante.

“Sí se lo quiero cumplir pero, la verdad, es un tema que yo desconozco. Por favor, ayúdenme. Ya hablé con Carlo, que ya tiene 18 años, va a cumplir 19, pues ya puede entrar y obviamente va a ir supercuidado también, con su hermano también y gente de seguridad de nosotros. Sí quiero que experimente, eso se lo quiero regalar este año”, comentó en entrevista est semana con Sale el Sol.

Leticia Calderón siempre ha sido la mejor mamá para Luciano

Mientras algunos señalan que con esta situación la actriz estaría siendo “mala madre”, no hay que olvidar que ella siempre se ha preocupado por darle lo mejor, siendo que las cosas nunca han sido fáciles.

La propia actriz ha confesado que en un principio sintió mucho miedo por lo que implicaría criar a un niño con Síndrome de Down. En una entrevista con Aurora Valle hace unos años, señaló que la llegada de Luciano fue una bendición pues llegó a pensar que nunca sería madre. Sin embargo, el nacimiento se complicó pues según contó, tenía ritmo cardíaco bajo, además de problemas para adaptarse por lo que los doctores le dijeron que tenían sospechas de que se tratara de Síndrome de Down.

“¿Qué es eso del Síndrome de Down?”, se preguntó entonces la actriz, quien no tenía conocimiento del tema, además de que no conocía a nadie que hubiese vivido algo similar. “En ese momento sentí culpa, porque dije, Juan ya tiene dos hijos hermosísimos, preciosos, sanos, yo soy la culpable, pero ¿por qué?, si nunca me he drogado, fumo poquito, no tomo, qué hice yo mal en la vida para ver perjudicado el producto”, confesó en aquel entonces.

“Amor. Llegaste a esta tierra para enseñarme que lo verdaderamente importante es sonreír y a vivir sin miedos. Ojalá todas las familias tuvieran un hijo como tú, serían intensamente felices y este mundo sería mejor. Te amo”, se lee junto a una serie de fotografías en las que muestra los momentos más divertidos a su lado.

Para Lety ha sido prioridad que Luciano aprenda desde las tareas más básicas del hogar, hasta los cuidados personales y el poder vivir solo en su propio departamento. Sobre el hecho de que Luciano viva solo, Lety explicó en una entrevista que era una de sus mayores preocupaciones pero que sabía que era necesario darle la misma oportunidad que tienen otros jóvenes de su edad.

“Está aprendiendo a ser independiente, todavía le falta por supuesto, el día de mañana yo creo que sí le vamos a dar la oportunidad (…) El departamento ya está pagado gracias a Dios, ya nada más falta escriturarlo y esperar a ver cuándo puede ir a vivir solo. Mis dos hijos se aventaron del paracaídas y (Luciano) empieza a mandarle besos a Marjorie desde el aire, creo que me voy a poner celosa”, mencionó en una entrevista para Hoy