Niurka asegura que Juan Osorio es el sugar daddy de Eva Daniela

Niurka volvió a avivar su polémica con Juan Osorio y Eva Daniela, ya que la joven realizó unas declaraciones frente a un grupo de reporteros sobre la vedette cubana, misma que no las tomó de buena forma y reveló ciertos detalles de la pareja.

La famosa personalidad de televisión defendió la relación entre el productor y la actriz por las críticas que surgieron por su diferencia de edad, no obstante, ante las declaraciones de Eva y Juan Osorio, la mamá de Emilio Osorio arremetió en su contra.

Niurka Marcos fue esposa de Juan Osorio durante varios años. Tuvieron un hijo

Niurka asegura que Juan Osorio es el sugar daddy de su pareja

Ante los comentarios que realizó el productor de telenovelas sobre el lanzamiento de un tema al estilo de Shakira con Bizarrap, Niurka aseguró que no iba a permitir algún tipo de burla, ya que estaba dispuesta a hablar de temas delicados.

“Estate quieto pobrecito bebé, porque no vas a querer que abra el hocico, sabes que lo puedo abrir si me da la gana, y todavía está Emilio entre tú y yo. Te estoy advirtiendo, previniendo, acuérdate que yo sé todo lo que pasa allá adentro, tú sabes que yo lo sé”, comentó.

Asimismo, al respecto de las declaraciones de Eva Daniela, la actriz cubana señaló que a pesar de su diferencia de edad la hace sentir insegura por el vínculo que comparte con Juan Osorio por su hijo.

“Ella es la que dijo que yo no existía en sus vidas, ella lo dijo, se atrevió, claro que existo, existo tanto que tú no toleras ver a Juan al lado mío, porque aunque soy una vieja, te hace sentir insegura”, señaló.

Eva Daniela, la novia de Juan Osorio, presume al productor en redes sociales.

Finalmente, en medio de una entrevista con ‘Ventaneando’ explicó que la relación de Eva Daniela y Juan Osorio no es lo que parece, puesto que el productor sería su suggar daddy, asegurando que viven juntos y que ocultan ciertos aspectos de su relación.

“Ellos pretenden hacerle creer al mundo que ella es señorita, no es señorita, tú eres su sugar daddy, entonces, tú la mantienes, ella te tiene que dar algo. Quiere hacerle creer al mundo que no viven juntos, no quieren que el mundo sepa que ella duerme en su cama”, agregó.