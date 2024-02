Thalía desmiente vivir en una “jaula” con su esposo Tommy Mottola

Según la versión impresa de la revista TvNotas, la protagonista de la telenovela “María la del barrio” no la tiene fácil en casa pues según refiere una fuente allegada a la artista “Thalía ha estado secuestrada desde hace años emocional y económicamente... está muy triste. Se ha sentido violentada, usada y hasta te podría decir que la tiene secuestrada, tanto en su carrera, como en su vida personal”, refiere TvNotas.

“Vive en una jaula de oro: la ansiedad y el estrés la han llevado a tener las enfermedades que padece. Él la manipula de tal forma que la deja como ‘basura’ al exhibirse sola. Yolanda Miranda, mamá y mánager de Thalía, nunca lo hubiera permitido. Ella estaba creando una diva”, refiere otra parte de la entrevista ofrecida a este medio de comunicación.

“Los hombres como Mottola no cambian y ahí están las declaraciones de su exesposa Mariah Carey, en su autobiografía The meaning of Mariah: ‘Estaba con alguien que tenía mucho control sobre mi vida. Era mucho mayor que yo. Tenía mucho poder y quería que me mantuviera alejada de la mayoría de las personas. Como secuestrada. Tenía que obtener un permiso para salir de la casa’

Pese a estos rumores, recientemente la cantante de “Amor a la Mexicana” asistió en calidad de invitada al programa de Kelly Clarkson para promocionar su nuevo proyecto musical, espacio que aprovecho para dar detalles de su vida privada y del cómo inició su relación con el empresario Tommy Mottola, amigo personal del productor Emilio Stefan, con quién está casada desde hace más de una década:

“Hice una película, una película independiente, así que me memoricé todo el guion, así que estaba actuando, memorizando, diciendo las líneas y eso, cuando Emilio me dijo: ‘estás en Nueva York y es el último día de tu filmación, mi amigo está en Nueva York, ¿por qué no se reúnen?, [respondí] ‘está bien, solo para tomar unas copas, porque no quiero quedarme atrapada con un chico”, refirió la cantante y actriz de 52 años.

El pasado mes de diciembre Thalia y Tommy Mottola celebraron 23 años de matrimonio con dos hijos Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro.

Pese a las expectativas por la diferencia de edad que hay entre ambos, 24 años él por encima de ella la pareja es considerada una de las más estables del mundo del espectá