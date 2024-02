BTS: j-hope celebra su cumpleaños y anuncia lanzamiento de un nuevo álbum

En vísperas de su cumpleaños, el idol de k-pop de 30 años de edad y actual integrante del grupo BTS, Jung Ho-seok mejor conocido como j-hope estrenará un nuevo álbum especial titulado “HOPE ON THE STREET VOL.1″ que verá la luz el próximo mes de marzo.

j-hope nació el 18 de febrero de 1994 en la ciudad de Ilgok-dong, Gwangju en Corea del Sur y fue en 2013 cuando hizo su debut junto al grupo de k-pop BTS, donde se desempeña como rapero y bailarín.

Por otro lado, en marzo de 2018, j-hope estrenó su EP, Hope World, el cual incluye el tema ‘Daydream’, asimismo, en septiembre de 2019, lanzó el single o sencillo ‘Chicken Noodle Soup’ junto a la cantante Becky G y en julio de 2022 publicó su primer álbum de estudio Jack In The Box para posteriormente en 2023 estrenar la HOPE Edition o versión de lujo del mismo.

j-hope de BTS estrenará nuevo álbum especial “HOPE ON THE STREET VOL.1″

Sin embargo, a varios meses de este estreno, j-hope de BTS en vísperas de su cumpleaños número 30 le dio una sorpresa a ARMY, como se le conoce a su fandom, y es que, estrenará un nuevo álbum especial al cual tituló, “HOPE ON THE STREET VOL.1″.

“Hola. Esto es BIGHIT MUSIC. Nos complace anunciar el lanzamiento de ‘HOPE ON THE STREET VOL.1′, un álbum especial del miembro de BTS, j-hope. ‘HOPE ON THE STREET VOL.1′ es un álbum especial que incluye un total de seis pistas y se lanzará junto con ‘HOPE ON THE STREET, una serie documental que sigue el viaje de baile de j-hope. Únase a j-hope mientras recuerda su viaje de baile escuchando ‘HOPE ON THE STREET VOL.1′ y viendo la serie documental ‘HOPE ON THE STREET’. Les pedimos su amor y apoyo entusiastas para j-hope y sus proyectos futuros”, se lee en un comunicado oficial compartido en Weverse.