¿La familia Fernández y Televisa liman asperezas? Doña Cuquita reacciona al tema del veto

Doña Cuquita Abarca, viuda de Vicente Fernández, reapareció ante las cámaras este 17 de febrero, en lo que sería el cumpleaños número 84 del Charro de Huentitán.

Toda una tradición se ha convertido realizar una misa en honor al ídolo mexicano, sobre todo en fechas importantes como la de su nacimiento y muerte.

Fans cantan "Las Mañanitas" a Vicente Fernández. (Foto: Gabriela Acosta.)

Esta vez, la tumba ubicada dentro del rancho Los 3 Potrillos se cubrió de globos blancos y flores para festejar la memoria de Don Chente. También, a la par se realiza el torneo charro en su honor que termina este domingo.

“Le puse Las Mañanitas y se las canté; le puse su rosario en la mañana, se lo recé. Ahorita, estoy aquí con él para su misa de aniversario. Ahora de blanco, todos los años tengo que cambiarle algo”, explicó Doña Cuquita.

“Gracias a todos los fans que cantaron Las Mañanitas, me uno a ellos, y les pido que le sigan cantando diario, no nomás en su aniversario, sino siempre estar con él, porque él siempre está aquí con nosotros. Siempre todos unidos y Vicente con nosotros, y mientras su pueblo no lo olvide, menos. Fueron 60 años junto a él, desde los 16 años, todo lo recuerdo. Vicente no se irá nunca”.

Veto y demanda contra Televisa

El veto a Televisa se dio a inicios de 2022, cuando se hizo público un pleito entre los Fernández y Televisa, debido a que la dinastía Fernández no estaba de acuerdo en que la televisora presentara su propia bioserie sobre la vida del cantante.

En ese entonces doña Cuquita, aseguró en diversas ocasiones que su esposo, antes de morir, autorizó una sola bioserie que fue la de Netflix y él mismo eligió a Jaime Camil para protagonizarla, por lo que al saber que Pablo Montero daría vida a don Vicente en la de Televisa, señaló que le parecía que él no era la persona correcta.

Hay que recordar que la viuda, interpuso una demanda en contra de la televisora por la transmisión de El útimo rey: el hijo del pueblo, señalando delitos como violencia mediática y de género.

Aunque el “arreglo” entre ambas partes no se ha oficializado, el que Alejandro Fernández y Camila Fernández hayan aparecido en programas de Televisa, es una señala de que los problemas ya se solucionaron.

Durante la misa por el cumpleaños de Vicente Fernández, al preguntarle a Doña Cuquita sobre el tema, prefirió no hacer ningún comentario al respeto.