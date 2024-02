Conoce cómo fue el accidente de Xavi que casi le impide volver a los escenarios

Joshua Xavier Gutiérrez está en el camino de la música desde muy niño, pero ha comenzado a sonar con los corridos tumbados y a sus 19 años se ha señalado que superó a Peso Pluma. Este joven vivió un accidente que casi le quita la vida. Sus familiares y seguidores consideran que es un milagro y aun puede disfrutar lo que hace en los escenarios.

¿Qué le pasó a Xavi?

El joven cantante tuvo un accidente vehicular que le causó graves lesiones en su rostro. En diversas entrevistas, Xavi ha explicado que su cara ha cambiado significativamente desde antes del evento que le marcó su existencia, pero que hoy lo cuenta como un caso superado.

“Cuando choqué todo el impacto fue para el volante; la nariz se me metió, pero aquí estamos gracias a Dios. Con el golpe me quedé aturdido, me pegué, no sentí nada, creo que era la adrenalina. Abrí el espejo, me miré y dije ‘¡ay no, santo Dios!’, la nariz la tenía arriba”, expresó Xavi a Pepe Garza.

El intérprete de ‘La Diabla’, dijo que fue internado durante dos días y que su primer diagnóstico fue que no podría caminar ni cantar. Sin embargo, eso no pasó y hoy sigue trabajando para alcanzar el éxito en la carrera. Un joven apasionado que sabe tocar guitarra y por medio de ella escribir historias de amor y vivencias, sigue luchando para hacer lo que más le gusta y posicionarse a nivel musical como uno de los mejores en su género.

Xavi y Karol G

Al nuevo artista regional mexicano se le cumplió uno de sus más anhelados sueños y fue estar en el estadio azteca junto a la colombiana Karol G, quien vive uno de los mejores momentos de su carrera al ganar diversos Grammy con su álbum ‘Mañana será bonito’. Xavi no podía creer lo que estaba viviendo y con la euforia del público demostró el talento que tiene.