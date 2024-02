Julión Álvarez y Alfredo Olivas pidieron ayuda a “Samuelito” y “Colosito”

Julión Álvarez y Alfredo Olivas dejaron varios momentos memorables y virales durante los tres conciertos que ofrecieron este fin de semana en el Estadio Banorte de Monterrey, como parte de Prófugos del Anexo Tour.

Los cantantes de regional mexicano hicieron frente a las críticas sobre el exceso de alcohol en sus conciertos, en los que ellos mismos se autonombran “borrachos divertidos”.

La pareja protagonizó varios videos en TikTok, en los que se muestra cómo reaccionaron ante una posible multa en el estadio por alargar el show más de lo permitido.

“Ustedes se preguntan y nos cuestionan, cuándo van a cantar sus canciones y, saben, están en todo su derecho, pero lo que aquí se perciba que estamos robando, ahorita lo reponemos, así tengamos que pagar una pin%$%$& multa”, dijo Alfredo Olivas, ya pasado de copas.

En eso Julión Álvarez intervino para agregar, “Samuelito (Samuel García), no nos quedes mal, respáldanos, por favor”. “Samuelito y Colosito (Luis Donaldo Colosio Riojas), no nos queden mal”, comentó Olivas.

Entre borrachos

Julión y Alfredo demostraron que pese al alcohol que beben durante sus shows, no pierden el sentido del humor, y le dedicaron un mensaje a los que se quejan de su forma de beber en los conciertos.

“Esto se sale de contexto cuando al otro día un pend... que no pagó un boleto checa este video en TikTok y luego dice: ‘Para esto pagué, para ir a ver borrachos’”, explicó Alfredo Olivas.

Ambos hacen pausas para hablar con los asistentes. Ellos revelaron la locuras que ocurren al terminar los conciertos.

“Jamás lo dejo abajo”, le dijo Julión a su compañero.

“Fíjense qué tanto no me deja abajo que en mi loquera como borracho empedernido que soy, quise comprar el estadio Banorte (risas). Entiendan a estos borrachos”, añadió Olivas. “Y yo le puse el 60% (risa) no sé si le completamos, pero lo entramos... ¿Qué tiene?, dijo el “Rey de las taquillas”.