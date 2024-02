Macky González quedó eliminada de Exatlón México: Todo lo que sabemos sobre su despedida

Exatlón México lleva 15 semanas de competencia. Nos quedamos cortos al decir que la intensidad de cada prueba se siente cada vez más fuerte. Es por eso que estos momentos toda exigencia física y disputa de puntos se hace determinante a la hora de elegir un ganador entre los concursantes de los equipos Rojos y Azul.

Macky González lo sufrió y demostró tener una actitud digna de campeona al abandonar la competencia y cederle su puesto a su compañera, Liliana Hernández, pensando en el final del reality show.

La sorprendente atleta se intentó recuperar de una lesión que la alejó de las pruebas. Volvió, pero necesitaba más descanso y tratamiento para poder estar al 100% de las exigencias en la etapa cumbre del programa.

Ella lo notó y se lo hizo saber a su equipo con un mensaje emotivo que quedó grabado en el programa y fue reseñado en una nota de El Heraldo.

“Estoy en una disyuntiva muy grande (…) por una parte, creo que es importante que otras generaciones brillen. Últimamente me he sentido muy mal, luego del accidente que tuve me ha costado trabajo regresar. Estoy dando mi máximo esfuerzo, pero este ya no es suficiente y está sobrepasando los límites que son sanos”, dijo Macky a sys compañeros.

“Creo que en la vida siempre vamos a tener dos opciones, luego de estar hospitalizada mi decisión fue seguir (...) Hay personas que están en mejor condición que yo para llegar a la cima. Me siento plena yéndome de esta competencia”, añadió la sorprendente concursante del Exatlón México.