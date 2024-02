Pedro Pascal triunfa en los People’s Choice Awards como ‘Estrella Masculina de Televisión’ y dedica el premio a sus fans: “Mi mayor gratitud para ustedes”

Pedro Pascal, el talentoso actor chileno, se llevó el título de “Estrella Masculina de Televisión de 2024″ en los prestigiosos People’s Choice Awards, gracias a su destacada interpretación como Joe Miller en la aclamada serie de HBO, The Last of Us.

Este reconocimiento no solo celebra su brillante actuación en la serie, sino que también marca una revancha esperada. Durante los Globos de Oro y los Emmy, Pascal tuvo divertidos cruces con Kieran Culkin, estrella de “Succession”, quien se llevó la victoria en esas ocasiones.

“Chúpala Pedro”, le lanzó en broma Culkin al actor chileno durante su premiación en los Globo de Oro. Sin embargo, en los People’s Choice Awards, la balanza se inclinó a favor de Pascal.

La lista de nominados para este codiciado premio incluyó a destacados actores como Chase Stokes de Outer Banks, Jason Sudeikis de Ted Lasso, Jeremy Allen White de The Bear, entre otros. Sin embargo, fue Pedro Pascal quien se llevó la victoria, consolidando su estatus como uno de los actores más destacados del momento.

Aunque Pedro Pascal no pudo estar físicamente presente en la ceremonia para recibir el premio, sus palabras de agradecimiento resonaron a través de un video emitido durante la ceremonia. Desde Vancouver, Canadá, expresó su gratitud diciendo: “Agradezco la fortuna de haber sido elegido por los creadores del show... No tendríamos un show sino fuera por los fans y queremos siempre darles lo que quieren. Mi mayor gratitud para ustedes”.

Con este nuevo reconocimiento y emocionantes proyectos en el horizonte, Pedro Pascal continúa brillando en la industria del entretenimiento, dejando una marca imborrable en la pantalla y ganándose el cariño de los fans en todo el mundo. Cabe destacar que Pascal, quien interpreta a Joe en The Last of Us, se encuentra grabando la segunda temporada de la serie junto a su coprotagonista. Bella Ramsey.