LCDLF: Confirman que las camaras de la Suite fueron apagadas para proteger la imagen del Thalí García

En los últimos días, el nombre de Thalí García y de Lupillo Rivera ha sido muy mencionado en redes sociales, esto luego de que la primera haya decidido salir de ‘La Casa de los Famosos’ de una manera inesperada.

Tras lo ocurrido, se han hecho diversos comentarios en donde se ha relacionado al cantante con la actriz, ya que a ambos se les veía cierta complicidad y hasta sus propios seguidores llegaron a afirmar que pudiera haber algo entre ellos, más allá de una amistad.

Las declaraciones de Thalí

En medio de la polémica, la famosa se vio en la obligación de hablar un poco sobre su salida, afirmando que una vez estando afuera y viendo que todo estaba “normal”, quería regresar a la casa, cosa que hasta el momento no ocurrirá, ya que fue su propia decisión el haberse escapado, además de ir en contra de las reglas.

“Creo que tuve un instinto muy fuerte y una necesidad de no dejar que nada se desvirtuara, se tergiversara”, inició dicendo. “Como saben, tengo una familia aquí afuera que tengo que proteger y sentí que en algún momento se estaba saliendo todo de contexto, de control y y ni modo, pues a veces hay que tomar decisiones y la verdad en este momento no les voy a mentir, estoy que quiero regresar a la casa”, dijo García durante el programa en vivo.

Sin embargo, más allá de sus comentarios, en un video que recorre las redes sociales, se afirma que las cámaras de la suite las apagaron, ya que hablaron cosas que le perjudicarían a Thalí en la vida real, algo que, según los usuarios, afirmarían que la sospechas “no estaban tan locas”.

“Cuándo sale Thalí y huye, se acuerdan que ocultaron cámaras del 24 / 7 y no se veía nada, las conversaciones de Thalí y Lupillo estaban tan pero tan subidas de tono, que la producción para cuidarla y para cuidar al marido que estaba presionando mucho afuera, quitó las cámaras, por lo que se estaba diciendo, lo sé, sé lo que estaban diciendo, pero no lo puedo decir”, indicó Flor Rubio, siendo interrumpida por uno de sus compañeros que ansiaba saber lo que ocurría, pero esta se negó cuál fue el diálogo entre ambos famosos.

“No puedo, no puedo, pero me lo contaron eran unas cosas que a ella al salir, le hubieran roto la vida, entonces por eso la protegió y por eso escondió la cámara, porque verdaderamente lo que estaba pasando con Lupillo se salió de toda proporción y no estaba armado, no estaba armado”, aseguró.