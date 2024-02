“El éxito no es cuestión de suerte”, Agudelo 888

Agudelo 888 pone al público ‘puesto pal perreo’ con ‘Modo Avión’

Tras cerrar tres fechas en Ciudad de México y dos en Monterrey, Agudelo dará por terminada su escala en México esta semana, presentándose de nuevo como abridor de Karol G en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara. Después tendrá que hacer maletas para recorrer el resto de Latinoamérica junto a La Bichota. Antes de que esto suceda, Publimetro platicó con el colombiano en el emblemático Estadio Azteca, durante la primera parada del Mañana será bonito tour en la región.

Sácanos de duda, ¿por qué el 888?

—Bueno, la historia es bonita. El 888 es porque, pues, obviamente, mis dos pasiones más grandes son la música y las motos. Y tuve una época de mi vida que me encantaba correr en motos y ese era como el número con el que me identificaban. Entonces, todo el mundo sabía, siempre pensaban en el 888 y sabían que era yo.

¿Cómo has sentido al público mexicano?

—Es impresionante. Acá en México, la presión se siente fuerte. O sea, de verdad, pisas el escenario y se siente la energía y eso da nervios, pero me encanta darle lo mejor siempre a la gente, y entiendo la importancia de este país, del show, entonces es increíble. Me encanta. Siempre ha sido el mejor público, porque realmente sientes el amor, el cariño y te entregan como esa energía, ¿me entiendes? Es como si tú les dices que brinquen, brincan, se emocionan, disfrutan y lo más bonito es que te aplauden. Eso es lo que más me encanta.

¿Tu papel en este show cuál es?

— Hacer el opening, calentar a la gente, ponerla puesta para el perreo, que desde el inicio tengan una experiencia increíble, y que esa dure todo el show.

La fama te llegó en el confinamiento con Puesto Pal Perreo, esto ha sido una evolución tremenda. Más allá de empezar en tu casa a estar en esta gira en los estadios más importantes, ¿cuál ha sido el cambio?

—Ha sido increíble. Realmente, desde que empezamos en la pandemia haciendo lives fue súper lindo, porque todo lo que pasaba lo hicimos los sábados durante casi un año. Y cada sábado pasaba algo más increíble. Llegaba un artista nuevo diciendo, hey quiero cantar en tu live. Después salir a los shows en vivo, esa fue otra experiencia increíble, tener a todas esas personas enfrente, era increíble. Luego llegaron los festivales y las colaboraciones. Ahora, en 2024 comenzó mi faceta como productor y empezamos este año con Modo avión junto a Kapo, un artista increíble de Colombia. Y eso es lo que nos tiene ahorita, es esa semilla de seguir creando música y seguir dándole el mejor perreo a la gente.

¿Cómo surgió la colaboración de Modo avión?

—Modo avión es súper bonito. La historia es bonita, porque con Kapo teníamos una relación de amistad increíble, y un día le dije: ¿por qué no hacemos una canción nosotros y simplemente la cantamos? Nos encerramos hace dos años en el estudio, trabajamos en la producción, pero queríamos que el momento de salir fuera el indicado. Pasó el tiempo y los dos seguimos por caminos súper diferentes a trabajar, hasta que nos llegó el momento y por fin salimos con Modo avión, que es una historia de amigos, realmente.

Agudelo 888 y Kapo Agudelo 888 y Kapo

También has trabajado con J Balvin, ¿qué sientes cuando te llaman por teléfono para colaborar?

— Todo lo que pasa es increíble. Pero esas llamadas obviamente son súper especiales, porque ver artistas tan grandes de mi país, que la están rompiendo afuera, y que digan ‘me gusta lo que estás haciendo’, eso me motiva más a trabajar, no solo por mí, también por inspirar a más generaciones. Porque realmente los DJs siempre estaban en la parte de atrás, más los urbanos. y ver que ahorita estamos haciendo algo para que todos se inspiren a salir y ser artistas, eso es increíble.

¿La fama llega por golpe de suerte?

— Realmente no es un golpe de suerte y también ¿qué es fama? O sea, fama puede ser el que se convierte en meme y ya lo reconocen en la calle. Yo lo veo como un reconocimiento, no es fama, es un reconocimiento al buen trabajo, a lo que hago, a lo que inspiro. Pero yo no lo veo como fama, también es mucha constancia. Si la gente se va a tomar el tiempo de conectarse contigo, tienes que darles lo mejor siempre. No puedes ser mediocre y decirles, te entrego el 50.

¿Cómo defines a Karol G?

—Se quedan cortas las palabras, literal. Es inspiradora, te enseña desde el primer día. Desde el primer show, ella nos decía que hay que hacer esto, vamos a hacer esto, deberías hacer esto, muchos consejos para que todo funcione. O sea, es súper disciplinada, a ella le encanta que todo esté perfecto.

¿En quién te has inspirado a de tu carrera?

—En mucha gente. Me encanta tomar lo mejor de muchas personas. No solamente enfocarme en uno, porque hay muchas personas que admiro. En cuanto a los djs, admiro a Martin Garrix, a Tiesto y David Guetta. En la parte de la música, Karol y Balvin me han inspirado demasiado.

¿En qué escenario te gustaría presentarte?

—El top de los djs que obviamente es Tomorrowland, me encantaría estar allá y más con mi propuesta que es el reguetón. Sabemos que la electrónica ha llevado a muchos djs, incluso de Colombia, al Tomorrowland, pero no hemos visto un Dj de reguetón.

¿Cómo ves el movimiento musical en Latinoamérica, el cual se está introduciendo muy fuerte en todo el mundo y Estados Unidos?

— Me encanta todo lo que está pasando, porque realmente te das cuenta que todo puede emigrar. Lo que está pasando hoy, puede que en dos años desaparezca o que continue y evolucione. Lo que sucede con los corridos tumbados es increíble, ver a Peso Pluma y Javi en el top 50 mundial. Me encanta cuando pasan ese tipo de cosas, porque nos despierta la mente y saca de la monotonía, nos ponen más creativos.

Cuando sales al escenario, ¿piensas en alguien que te ha apoyado en tu carrera desde el primer día?

—Siempre en mi familia. Mis papás y mi hermana, mi novia también, siempre estuvieron ahí y siempre han estado. Intento en los momentos especiales siempre estar con ello, porque desde el inicio fueron los que me impulsaron a ser lo que hoy soy. Ser DJ era un hobby, no era algo que yo quisiera mostrarle al mundo, pero ellos me demostraron que era capaz de llegar hasta donde estoy. Esa fuerza que me han dado, es la que me tiene acá y por eso me acuerdo siempre de ellos.