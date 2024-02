“No soy el hombre enojón que dicen que soy”, Aleks Syntek

Aleks Syntek es un hombre que crea polémica, a veces sin quererlo, por el simple hecho de decir lo que piensa, no se queda callado y sus opiniones a veces son drásticas. Al cantante no le interesa ser tendencia y solo sigue sus impulsos para hacer lo que le gusta.

Aleks Syntek celebra tres décadas de hacer música. / Foto: Marisol Argumedo

El intérprete está celebrando 30 años de trayectoria, un festejo que tubo que hacerse en 2019 pero que la pandemia impidió, pero ahora lo hace con mucho más fuerza y con muy orgullo de lo logrado.

“De muchas cosas nunca he sido trendy porque, no sigo las modas, no voy detrás de la jugada ganadora, ni de las fórmulas, de que es lo que está pegando. Cuando hice Historias de danzón y de arrabal, no se parecía a nada de lo que sonaba en el radio, con Tú necesitas tampoco había algo parecido”, reflexionó el cantante en entrevista con Publimetro.

Además, defendió que sus temas no pasan de moda, “en mis conciertos no es raro ver a abuelos, papás, adolescentes y niños, porque mi música no está hecha para una generación en especial, ni para un tipo de público. No me considero popero ni rockero, considero que lo que hago es música Syntek”.

A pesar de las controversias en las que se ha visto involucrado, prefiere esquivarlas, “yo no trabajo, yo juego sigo siendo un niño. Sigo siendo un niño en las redes sociales, en mis conciertos, los que me conocen de cerca lo saben que no me tomo tan en serio las cosas, no soy el hombre enojón que dicen que soy”, reveló.

El cantante también está convencido de que a través de la negociación ha ganando algunas batallas, que lo han hecho lo que es ahora. “Las disqueras me han exigido, a veces me he tenido que negociar y pelear con ellos, pero al final me he salido con la mía, porque he sabido hacerlo. He sabido convencer a las disqueras de que me apoyen y ahora ya gozo con la fortuna de poder ser un artista independiente, de poder manejar mi carrera como a mí me gusta y hacer las cosas a mi modo. Actualmente no ha dejado de sacar canciones nuevas composiciones”.

Festeja 30 años con nuevas versiones

Syntek puede presumir su vigencia después de tres décadas, las cuales celebra compartiendo sus éxitos con otros grandes intérpretes. La que lanzó recientemente fue Mis impulsos sobre ti junto a Pepe Aguilar.

“El chiste es no solamente invitar leyendas de la música como Pepe Aguilar o Álex Lora, era también convocar a artistas de la nueva generación, esa es mi idea con esta festejo, tengo una lista grande y lo que hago, pues es tirar la invitación, sé que habrá unos que me digan que sí, otros que no. Tengo planes de grabar con Molotov, Aterciopelados, Amigos invisibles, si se deja Caifanes y Saúl me encantaría, si se deja Rubén y Café Tacuva sería increíble. Quiero grabar con Tania Libertad y Eugenia León. Pienso en veteranos, pero también en artistas nuevos como Leo Rizi o Lagos, ya he tenido contacto con ellos y les gusta la idea de que hagamos algo juntos”.

Aleks también habló de cómo ha sido reencontrase con estos temas, “ha sido nostálgico, es lindo y es un reto grande, porque obviamente el público que está acostumbrado siempre va a comparar la canción con la original. Pero en el universo existe la posibilidad de las ambas versiones”.