Caifanes: por defender a “Inés”, Saúl Hernández mandó a callar al público en pleno concierto

Recientemente el cantante Saúl Hernández, vocalista y líder de la legendaria banda mexicana, Caifanes, vivió un momento de mucha tensión mientras interpretaba su nueva canción titulada “Inés”.

La incómoda escena se dió cuando una de sus fans grabó cuando Saúl leía desde un papel el significado de la letra “Inés” lo que sin duda despertó la atención del público que nunca guardó silencio mientras el artista se expresaba.

Enseguida, el vocalista, considerado uno de los más importantes músicos de Rock alternativo mexicano y Latinoamericano , detuvo su lectura y dirigió su mirada hacia el grupo de fanáticos que a su juicio boicotearon el momento seriamente, les dijo : “¿Me dejas leer? Si te callas, mucha gente te lo va a agradecer”.

Cómo era de esperarse, una parte del público aplaudió al cantante, otros consideraron su reacción exagerada

El video se viralizó rápidamente y generó discusiones sobre la conducta adecuada en conciertos y la importancia de respetar los momentos artísticos en vivo.

¿De qué trata Inés la canción de Caifanes ?

Esta nueva canción, estrenada el 3 de noviembre, el sencillo aborda u tema de importancia y sensibilidad para la sociedad: el suicidio . “Inés” narra la historia de una mujer que deambula triste y sola por las calles de la Ciudad de México.

“Inés”, es el tercer tema inédito que la banda comparte en plataformas digitales , donde no sólo se participa Saúl Hernández con su maravilloso talento, también Alfonso André, en la batería, Diego Herrera en los teclados, Rodrigo Baills en la guitarra y Marco Rentería en el bajo.

“Hace muchos días que no veo a Inés, siempre en los conciertos se ponía a bailar. Me llegó un chisme de la pobre Inés que está recluida en un hospital, se nos puso hasta atrás en una glorieta, se trepó hasta El Ángel y con él quiso volar, hasta el cielo; Inés no tiene la culpa de hablarle a la pared…”