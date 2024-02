‘El día que todo cambió’ puso a prueba a Luis Arrieta al plasmar un hecho real de su vida

La película El día que todo cambió está por entrar a la cartelera, una cinta mexicana que narra una historia en la que se cruza la justicia, el amor, la venganza, el perdón y la inseguridad. El actor, guionista y productor, Luis Arrieta, comenzó este proyecto desde hace algunos años y se basó en un hecho real.

“Hace muchos años salía de un restaurante con mi expareja y nos asaltaron a media cuadra de mi casa. Fueron dos tipos con las caras cubiertas, a ella como que le empezaron a quitar cosas que traía, de repente dijo: ‘No me toques’. Mi reacción fue voltear, y me dijeron baja la mirada, segundos después me dieron un cachazo en la cabeza, pero recuerdo las miradas de los asaltantes que también tenían miedo. Me quedé con una sensación de impotencia, enojo, ganas de llorar, pero muy angustiado; afortunadamente, no sucedió algo más grave, por eso quise plasmarlo en una película”, adelantó Luis Arrieta.

El día que todo cambió, una película protagonizada y escrita por Luis Arrieta. (Foto: Cortesía.)

El filme dirigido por Javier Colinas, cuenta la historia de Mario (Luis Arrieta), un hombre que tenía planeado un futuro feliz con su esposa; hasta que una noche son víctimas de un robo que tuvo un trágico final. A partir de ese momento todo cambia en la vida de Mario; su único objetivo ahora es vengarse de los asesinos que le arrebataron su felicidad.

“Retrata un poco la venganza y humaniza mucho a los personajes, que no fueran buenos contra malos, que viéramos también un poquito de la otra historia. No es una película que pretenda justificar la violencia, pero sí entenderla y mostrarla sin juicios”, agregó el actor.

“La cinta puede mostrar los sentimientos más monstruosos como el miedo y la venganza, pero el público sacará sus propias conclusiones” — Luis Arrieta

El día que todo cambió rompe con el fenómeno de las comedias románticas mexicanas en el cine.

“Queríamos hacer una película de género como thriller de venganza, pero con un acercamiento más humano. También apostamos por hacer cosas diferentes en México, porque creo que nos merecemos una industria con más variedad. Se han hecho muchas comedias románticas, lo bueno es que son diferentes con personajes más humanos y menos perfectos. Está bien que se amplíen los géneros”, concluyó Luis Arrieta.

A detalle

Mirada. Historia que, si bien pareciera la fórmula clásica de policías, ladrones, venganza y una crítica mordaz a la normalización de la inseguridad en la CDMX, va más allá.

Talento. Luis Arrieta, Luis Alberti, Gabriela Cartol y Diego Martínez Villa, bajo la dirección de Javier Colinas.

Despedida. El día que todo cambió representa la película número 14 de la productora Los Güeros Films, que toma una pausa para que sus socios puedan seguir con sus proyectos en solitario.

¿Cuándo se estrena El día que todo cambió?