Lupillo Rivera revela en La Casa de los Famosos 4 que Giselle Soto le fue infiel

Cómo es normal en cada edición de La Casa de los Famosos, la vida privada de las estrellas que participa se ventila con cada charla que tienen entre los compañeros y compañeras. Hace poco supimos detalles inéditos de la relación entre Lupillo Rivera y ahora se reveló información del noviazgo del mismo cantante con Giselle Soto.

Lupillo y Giselle terminaron en mayo del año pasado. El cantante afirma en recientes declaraciones, emitidas en La Casa de los Famosos, que Soto le fue infiel. Esto a pesar de que la misma influencer negó cualquier engaño, Rivera insiste en que sí hubo cuernos en la relación.

La relación duró tres años, y como es normal en las relaciones duraderas que no tienen futuro, la química se va desgastando.

También te puede interesar: ¿Alfredo Adame fue expulsado de la LCDLF tras pelea con Lupillo Rivera? Esto se sabe

“Ya traíamos problemas. No le di la atención que quería. Se fue a pasear a Las Vegas y la vieron con otro. Yo no sabía nada, pero ya después le dije: ‘No quiero problemas. Quiero que te vayas’, y a los tres días una amiga de ella me dijo: ‘Entonces, te diste cuenta de lo de Las Vegas’ y soltó la sopa la morra”, dijo Lupillo, según reseña El Heraldo.

“Me contó que ella me había sido infiel allá y todo el pedo, pero ya no me importaba porque finalmente ya la había cortado, pero si estuvo mal”, añadió.

Aunque nunca dice el nombre de la influencer, el relato coincide con un rumor. Giselle supuestamente salió con un boxeador, con quien se habría encontrado en Las Vegas durante su relación con Lupillo.