“He sido muy dura conmigo, me sentía fea y gorda”, Mon Laferte

Mon Laferte se jacta de ser honesta, de plasmar en sus canciones lo que verdaderamente siente y piensa, y eso también es lo que veremos en Autopoiética Tour, una gira que convirtió en un desafío para la chilena, según contó en un encuentro que tuvo con los medios de comunicación en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Mon Laferte Mon Laferte (CUARTOSCURO)

“En este concierto que voy a dar ha sido un desafío, porque he querido juntar todos mis universos. Es un recorrido con canciones de mi primer disco, de mis baladas y canciones románticas, hasta el presente que es más experimental. No ha sido fácil, técnicamente hablando, juntarlo todo, es un desafío llevarlo al en vivo. En mi espíritu musical trato de ser muy honesta con lo que escribo e interpreto, en el show estarán presentes canciones muy fuertes como Juro que volveré, que habla de mi camino como migrante, de que le prometí a mi abuela que la traería conmigo, promesa que no pude cumplir porque murió antes de que me llegara el éxito. Es un desafío pero estoy muy emocionada de comenzar este tour”, explicó la intérprete.

Laferte también reveló que alista un espectáculo muy distinto, “es la primera vez que estoy conscientemente de no solo tocar, cantar y pasar un buen momento, ahora hasta tendré bailarines en el escenario. Creo que la gente está acostumbrada a vivir una experiencia completa durante los conciertos, ya no solo es solo ir a escuchar la canción en vivo. Es por eso que intentaré que la gente tenga esa experiencia de las luces, el sonido, la producción, el performance. Es simplemente una invitación a liberarse”.

A la par de Autopoiética Tour, la originaria de Viña del Mar, presentó su sencillo Obra de Dios, esto a pesar de que se dice una “no creyente de las instituciones religiosas”. “Este tema es una metáfora muy pop, el mensaje principal es que todos y todas somos obra de Dios, ya sea que creas en la religión o no, o que tengas como Dios cualquier deidad, se concentra en que todas las personas somos mágicas y especiales. Cada persona es un milagro y esta canción invita a vivir la vida como quieras vivirla, ya sea desde la luz o la oscuridad, es simplemente una invitación a quererse”.

Otro de los temas pertenecientes al último álbum de Laferte, Autopoiética, es Pornocracia, el clip de este tema causó polémica porque deja entrever que Mon recibe sexo oral, lo cual a ella no le molesta.

“Como sociedad, ver que una mujer tiene placer nos espanta, pero estamos acostumbrado de ver muchos videos de hombres y es normal. En el video estoy muy coqueta y fue un escándalo porque se ve a un tipo que sube y se limpia el bigote. Pero creo que está bien que la gente converse estos temas, ahora tenemos canciones y videos mucho más explícitos, sin emnargo se tiene la idea de que la mujer debe ser bonita y no sentir placer. No me quejo de la polémica porque han hecho que sea vea el video y que la gente escuche mi música”.

Mon Laferte en frases

Fantasmas. Mon habló sobre las cadenas que en algún momento la ataron, “he quemado muchas cadenas, la principal es que he sido muy dura conmigo, tuve problemas de peso desde chiquta y luché contra eso porque me veía fea y gorda. Pero entendí que no es malo tener kilos de mas o ser demasiado delgada. También he sido muy dura conmigo en la cuestión de la maternidad”.

Belinda. La chilena contó que aún no hay una colaboración con la mexicana, pero que si hay planes, “sería un hermoso ejercicio escribir con ella, me parece una gran artista y tiene una voz increíble”.

Feminismo. “Para mí es defender la libertad de las mujeres, en mi caso es la libertad de escribir. Si mi música inspiran a alguien y aportan algo al mundo, eso me parece increíble, pero yo no estoy obligada hacerlo. Yo soy una mujer libre de crear y a veces lloro al escribir”.