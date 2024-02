Yeri Mua insultó a youtuber español Dallas Review en un live de Instagram: Estas son las razones

Yeri Mua La influencer no se ha dejado de los haters. (Instagram (@yerimua))

Durante una transmisión en vivo en Instagram, Yeri Mua y Dallas Review se enfrentaron en una acalorada disputa.

El conflicto se originó cuando Yeri Mua pidió a sus seguidores que denuncian la creación de fotos de su cuerpo utilizando inteligencia artificial. Fue en ese momento que Dalas dejó un comentario provocador que generó la ira de Yeri Mua.

En respuesta al comentario de Dallas, Yeri Mua no se contuvo y lanzó una serie de insultos hacia él:

“Todos te odian, nadie te soporta, tu vida es hablar de los demás, qué miserable eres. Búscate una p*ta vida. Por eso la gente quiere más a Cry que a ti, estás por la ve..ga así te operes la cara mil veces vas a seguir igual de cu...ero, porque no porque estés güero estás guapo. Estás por la v*rga, a nadie le importa tu opinión, tus videos van cada vez más abajo así hables de mí o hables de quien sea”

"Dalas"

Por estas palabras de Yeri Mua. pic.twitter.com/7o9p6nOHTE — ¿Por Qué Dalas es Tendencia? 📌 (@porqueTTDalas) February 18, 2024

Yeri Mua no solo se limitó a insultar a Dallas, sino que también lo acusó de hacer videos sobre ella por motivos económicos. Según Yeri Mua, Dalas no tendría una preocupación genuina por desmentirla o evaluar el impacto de su contenido, sino que solo estaría interesado en el dinero que genera.

Razón de la pelea

La disputa entre Yeri Mua y Dalas se vinculó con un debate previo entre Dallas y Dani Flow, ex colega de Yeri Mua en el ámbito del reguetón. Yeri Mua mencionó que Dani Flow había perdido tiempo con Dalas, lo cual agregó más leña al fuego de la confrontación.

Además, Dallas alegó que Yeri se comportaba como una ‘’hipócrita’' al estar en contra de las corridas de toros, pero estando a favor del reggaeton y las sustancias psicotrópicas, que, según Dalas, también fomentan la violencia.

“Esos mafiosos únicamente tienen lo que tienen porque hay gente que consume las cosas que venden, si no hubiese consumidores no habría esas mafias, si nadie lo promociona, no tendrían ese poder, esas armas. Seguro Yeri Mua va a hacerse la moralista con las corridas de toros, pero debería estar defendiendo a los mexicanos”