Conoce los amores de Ana Patricia Rojo

Ana Patricia Rojo es una de las actrices más solicitadas en el cine y las novelas mexicanas, y el fin de semana pasado se casó con su nuevo amor, Mauricio Rubio. La mayoría de los seguidores y personas cercanas a ella no se dieron cuenta del hecho, ya que la ex participante de Master Chef Celebrity no publicó ninguna fotografía en ese momento. La figura pública tuvo dos intentos anteriores en el amor y en esta ocasión, esperan sea la vencida.

Ana Patricia Rojo y Andrés Puentes Jr.

Después de tener una relación sentimental con el actor Andrés Puentes Jr, se casaron en 2005, sin embargo, su matrimonio no duró mucho y en 2007 se anunció su divorcio, lo que significó que ambos tomaron caminos diferentes en la vida. Debido a que no tuvieron hijos durante su matrimonio, el proceso de separación fue más “fácil”. Esto se debe a que se han visto decenas de casos de famosos a los que se les dificulta mucho divorciarse si son padres.

Ana Patricia Rojo y Jorge Grijalva

Ana Patricia Rojo se casó de nuevo con Jorge Grijalva en 2009 y tuvieron dos hijas juntos. Lamentablemente, el matrimonio no tuvo un final feliz, ya que se divorciaron años después. En una entrevista con “Ventaneando” de TV Azteca en 2014, la actriz reveló que se había separado de su esposo y que se había concentrado en su carrera profesional y en la crianza.

Ana Patricia Rojo y Mauricio Rubio

La actriz tomó la decisión de casarse a los 50 años y este enlace es su tercer matrimonio. Finalmente, las fotografías de la celebración revelaron la identidad de su pareja y el hombre con el que decidió unir su vida en matrimonio.

No se conocen muchas informaciones sobre Mauricio Rubio, el cónyuge de Ana Patricia Rojo. Es difícil obtener más información porque la actriz es muy reservada sobre su vida privada. Además, la mujer mexicana no comparte fotografías ni videos con su amado en sus redes sociales.