Mr. Doctor explica en qué consiste el padecimiento de Daniel Bisogno que lo tiene hospitalizado

La salud del conductor de televisión, Daniel Bisogno, ha venido en franco deterioro desde el año pasado, cuando estuvo hospitalizado varias veces por distintas afecciones, pero principalmente por afecciones pulmonares. Este martes 20 de febrero, su compañera de trabajo y amiga, Pati Chapoy, informó que nuevamente está delicado.

“Tal y como les informamos, quiero comentarles que ayer me dirigí al hospital donde se encuentra internado Daniel Bisogno, y la parte medica que me dieron es que efectivamente, tiene 5 días en terapia intensiva. Está intubado”, expresó Chapoy en el programa “Ventaneando”, en el que también participa Bisogno.

Pese al panorama médico, Pati aseveró que se encuentra estable y está mejorando paulatinamente, ya que su cuerpo responde favorablemente a los medicamentos contra la afección de neumonía que lo mantiene en cama: “Hoy le hicieron un procedimiento en la mañana, le hicieron una tomografía. Hoy le van a quitar el tubo, van a checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta porque no tiene la fuerza en los músculos para que pueda respirar por sí mismo”.

Ante toda esta situación, la noche de este martes, el médico Octavio Arroyo, conocido en las redes sociales como Mr. Doctor, explicó un poco lo que pudo desencadenar el cuadro clínico de Daniel, aunque acotó que no cuenta con su historia médica, y solo especula basado en lo que hasta el mismo artista y los medios han publicado.

Arroyo contó en su canal de Youtube que partiendo de los antecedentes de Bisogno, todo el cuadro de neumonía que lo aqueja pudiera estar ligado a una cirrosis hepática, que sería causada por varios factores, como hepatitis B o C, el consumo crónico de alcohol y herbolarias e hígado grado. “¿Cuál de las cuatro es?, eso no lo puedo saber. (...) Lo cierto es que sí hay cirrosis porque sino, no hubiera hipertensión portal y, por lo tanto, no habría várices esofágicas”, acotó el experto.

El médico explicó que las várices esofágicas son el engrosamiento de las venas que están en el esófago y estas se ensanchan cuando hay hipertensión portal; es decir, la venal portal es la principal del hígado y cuya presión aumenta cuando hay cirrosis, porque el órgano se vuelve más duro. Entonces, aumenta el flujo de sangre y esta vena y las más pequeñas se congestionan, originando las várices.

“La cirrosis predispone a que su sistema inmunológico baje y propicie la neumonía y, por lo tanto, es difícil de extubar. A mí me parece que la cirrosis es lo que ha llevado a que sus defensas bajen”, acotó Mr Doctor, quien además aseveró que la neumonía es más común en pacientes mayores de 65 años y no en personas de 50, edad que tiene Daniel.

También señaló que esta neumonía pudiera ser causada por la bacteria Staphylococcus aureus: “Por lo regular, cuando esta bacteria da neumonía es porque ocurre algo llamado broncoaspiración...Una cosa que ocurre comúnmente en personas que tienen varices es que en una de esas tienen un sangrado tan grande, que vomitan mucho y puede broncoaspirar la sangre o, incluso, en la endoscopía de revisión. Entonces, esa sangre se va a los pulmones y crece el Staphylococcus aureus, y es una causa de neumonía en personas con varices esofágicas que hayan sangrado”, manifestó.

Hasta es poco lo que se conoce de su estado de salud. Los seguidores y amigos oran por su pronta recuperación.