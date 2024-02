“¡De eso vive!”: Ana María Alvarado revienta tras ser exhibida por Poncho de Nigris en X

Ana María Alvarado estalló ante la respuesta de Poncho de Nigris, quien exhibió en su cuenta de Twitter una captura de pantalla rechazando una solicitud de entrevista para el programa de la periodista, alegando que De Nigris se alimenta de la controversia.

En un video, etiquetó al exparticipante de Big Brother como “ofendido” y afirmó que la mayoría deseaba que aceptara la entrevista para confrontar a la periodista cara a cara y expresar sus opiniones sobre lo que él sostiene: que Ana María siempre le ha dedicado comentarios negativos.

“Con que hubiera dicho que no, nunca como me contestó. Lo hace público para generar ‘hate’ él también, entonces de qué me acusa si él hace lo mismo. Si no quiere entrevista, yo sigo con mi vida y mi éxito y usted con el suyo”, dijo la periodista.