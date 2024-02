Gustavo Adolfo Infante recula y dice que entendió mal el supuesto correo sobre Chiquis Rivera

Hace unos días, Gustavo Adolfo Infante compartió la noticia de que Chiquis Rivera habría tenido algo que ver con el accidente de su mamá o al menos que ella tenía la sospecha de que atentaría contra su vida pronto.

Juan Rivera fue quien le mostró el correo al periodista, supuestamente se lo había enviado su hermana Jenni Rivera días antes de su trágico accidente, donde afirmaba tener las sospechas de que su hija podría atentar contra ella.

Chiquis Rivera no tardó en reaccionar y a través de las insta stories expresó lo siguiente: “Desafortunadamente ya nada me sorprende. Se me bajó la presión porque dije ‘¿cómo se les ocurre?’ Con esas cosas no se juega. Qué decepción, qué vergüenza. Dios se va a encargar y también las cortes se van a encargar”.

Gustavo Adolfo Infante asegura que entendió mal el correo porque estaba en inglés

A raíz de la posible demanda que Chiquis Rivera pudiera emprender contra él, Gustavo Adolfo Infante se retractó de sus declaraciones, alegando que no había entendido perfectamente el correo porque estaba en inglés.

“Me guardé eso y se me soltó la boca. Yo no soy bilingüe, no hablo inglés perfecto. Me pude haber equivocado, pero nunca con una mala intención de lastimar a una parte de la familia, ni mucho menos a Chiquis”, empezó sus declaraciones el conductor.

Y agregó: “La realidad es que es lo que yo había entendido. Me llamó Juan y me dice: ‘Usted entendió mal, porque el email no decía eso, decía otra cosa’. Si es así, estoy en posibilidades de ofrecer una disculpa pública”.

Muchos no creen que este tipo de noticias, donde se acusa públicamente a una persona de asesinar a otra, sea algo que un periodista como Gustavo Adolfo Infante vaya a compartir tan a la ligera.

Sin embargo, se especula que ni Juan Rivera ni el periodista esperaban que Chiquis Rivera respondiera legalmente contra ellos, pues ahí tendrían que demostrar a las autoridades que ese correo es real.