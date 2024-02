Hijos de Jennifer López cumplen 16 años: Así lucen los gemelos

Emme Maribel y Maximilian David Muñiz, los hijos de la famosa cantante y actriz Jennifer López y su ex esposo Marc Anthony, están celebrando su decimosexto cumpleaños.

Los gemelos, quienes nacieron el 22 de febrero de 2008, han crecido bajo los reflectores debido a la prominente carrera de sus padres en la industria del entretenimiento.

La llegada de Emme y Max

Jennifer López y Marc Anthony estaban a punto de celebrar su cuarto aniversario de bodas cuando recibieron la bendición de la llegada de Emme y Max en el 2008.

A pesar de los desafíos y la incertidumbre que enfrentaba su relación en ese momento, decidieron darle la bienvenida a sus dos preciosos hijos. Su amor y determinación superaron cualquier obstáculo, y Emme y Max llegaron para llenar sus vidas de alegría y amor.

A lo largo de estos años, los gemelos han sido el centro de atención debido al éxito y la fama de sus padres. Jennifer López siempre ha mostrado un cariño especial hacia ellos, a quienes llama afectuosamente “cocos”.

A pesar de la separación de Jennifer López y Marc Anthony en 2011, ambos han mantenido una relación cercana como padres y han demostrado su dedicación y amor hacia sus hijos.

Tanto Emme como Maximilian siempre han estado presente en múltiples alfombras rojas de eventos donde sus padres son protagonistas. Incluso, Emme tuvo una participación especial durante el Super Bowl del 2020, donde JLo compartió tarima junto a Shakira.

Años después, se reveló que Emme se identificaba como No Binario y adoptó un estilo de vestimenta neutro. Por su parte, Maximilian no ha tenido ninguna participación artística, y se conoce que está enfocado en sus estudios.

Aparición publica más reciente

En el marco del estreno de la película de Jennifer Lopez, ‘This Is Me... Now: A Love Story’, Emme, dejó a todos impresionados con su presencia.

La joven acudió al evento luciendo un llamativo cambio de imagen y acompañada de una persona que parece ser su pareja.

#emmemuñiz, Hija De Los Cantantes #JenniferLopez Y #MarcAnthony, Causó Estragos Al Llegar Al Estreno De #thisismenow: A Love Story En Hollywood Agarrada De La Mano De Un Guapo Joven. pic.twitter.com/T1GFNXfL9j — EL MUNDO CON DAVID (@davidji65602452) February 18, 2024

Su presencia en la alfombra roja generó especulaciones y atención mediática, agregando emoción adicional al cumpleaños de los gemelos.