Laura Zapata mostró preocupación ante nueva condición de salud de Thalía

Pese a las polémicas y alejamiento que han protagonizado las hermanas Laura Zapata, y Ariadna Thalía Sodi Miranda, hay un vínculo entre ellas que es imborrable, y gracias a esto luego de conocerse que la famosa actriz, cantante y empresaria mexicana fue diagnosticada con disgeusia, Zapata se mostró amable y solidaria hacia la interprete de Amor a la mexicana.

Siendo abordada por la prensa, la también actriz, reconocida por sus roles de villana en casi todas las telenovelas opinó al respecto, asegurando que entre sus deseos está que Thalía, su hermana menor, mejore pronto de este cuadro de salud que hasta hace poco hizo público: “Yo le pido a Dios que se mejore y que vuelva a tener el sentido del gusto. Yo creo que los seres humanos lo que tenemos que tener alerta y vivos son los sentidos, le deseo que pronto que lo recupere porque no nomas es el sentido del gusto en la lengua, imagina todo lo que abarca”, confesó Zapata.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Thalía confesó sobre su nueva enfermedad explicando que la disgeusia es una alteración del gusto, con un sabor constante a sal, a metal 24/7 y que no puede dejar de sentirlo. La actriz de52 años además exclamó “¿Qué hago?.”

Dijo que algunas cosas que le han ayudado es consumir agua con limón y con vinagre, comer algunas cosas con mucha sal. “Esto me empezó a finales del año pasado, no les había dicho nada porque pensé que se iba a terminar pero no, sigue igual, dicen que pueden ser meses o tal vez años,” resaltó.

Debido a esto, Laura manifestó que “Yo tendría que acudir a Louise Hay que dice que ‘las enfermedades son emociones no resueltas’, y no sé qué significará la pérdida del sentido del gusto, pero es un sentido muy importante como la vista, como el olfato, como el tacto, como todo esto. Yo quisiera que recuperara el sentido del gusto”.

