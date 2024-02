‘Residente’ y Penélope Cruz le rinden un homenaje al tiempo en nuevo video musical

De ser actriz de Hollywood a protagonista del videoclip más reciente del rapero puertorriqueño ‘Residente’. Este miércoles, Penélope Cruz ha sorprendido al ser la imagen principal de la canción 313, la cual está interpretada por René Pérez y Silvia Pérez Cruz. Esta canción es parte de su nuevo álbum Las letras ya no importan, el primero en seis años que se lanzará este jueves.

Residente rinde homenaje al tiempo y considera la importancia de disfrutar de las cosas que no queremos que se acaben. La actriz recita al inicio del video que es necesario vivir sin perder nada, sin pestañear, como las ventanas se abren para recibir el sol, hasta que el corazón explote, hasta que nos saquen de la fiesta, hasta que se nos olvide que las cosas se acaban, para que nunca sea siempre, para que seamos infinitos.

¿Qué significa 313?

‘313′ es una canción única para ‘Residente’, no solo por ser el adelanto más reciente de su próximo álbum. El intérprete explicó que el tema surgió de manera inexplicable, natural y mágica, y se inspiró en su amiga Valentina, una virtuosa violinista que, aunque ya no está presente en persona, sigue siendo activa.

Internautas opinan

Muchos consideran que el cantante expresa sus letras de corazón: “Por los que estamos y los que se fueron. He visto 50 veces la canción, no fuiste jugador de baseball pero has tocado el corazón de tanta gente. Esto es triunfar en la vida”.

“Este señor ha llegado a la madurez musical desde hace unos pocos años. Y es impresionante que alguien que antes cantaba sobre un sándwich de salchicha, ahora ponga obras de arte en YouTube”.

“Residente es una respuesta atrevida en el mundo de hoy. Se da el gusto de hacer lo que le sale del corazón, en lugar de buscar solamente rating. Mereces respeto, artista”, aon algunas de las expresiones en Internet.