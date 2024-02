Polémicas, retoques y todo lo que debes saber sobre Alfredo Adame

Alfredo Adame es uno de los actores más reconocidos de México, no solamente por su talento en este ámbito, sino además por las diversas polémicas en las que se ha involucrado.

Actualmente, el famoso se encuentra participando en ‘La Casa de los Famosos’, en donde también se ha visto involucrado en varias discusiones, una de las más recientes fue con Lupillo Rivera y Gregorio Pernía al momento en que intentó sacar a este último de la habitación, por lo que Lupillo se molestó y empezaron a cruzar palabras, en redes sociales se puede observar a diversos usuarios mostrarse a favor y contra de Adame, ya que muchos lo defienden, mientras que otros se declaran Team Lupillo.

Las polémicas en las que se ha visto involucrado Alfredo Adame

En el mes de febrero del año 2022, recorrió un video en el que Adame era golpeado en una de las calles de México, por lo que muchos indicaron que este tenía un mal manejo de ira, razón por la cual varios artistas expresaron su preocupación por el animador de televisión, incluyendo sus ex parejas.

Unas de las que se pronunciaron, fueron sus ex esposas Mary Paz Banquells y Diana Golden, quien, a pesar de no tener una buena relación con el actor, no se mostraron adversas al tema. La madre de sus tres hijos varones indicó que Alfredo Adame “necesita un poco de ayuda”, mientras que, por su parte, Diana Golden dijo que “ya está muy viejito para hacer ridículos”.

Asimismo, se tiene que, con su última novia, Magaly Chávez comenzó una especie de guerra mediática un poco antes de participar en el Reality show ‘Soy famoso ¡sácame de aquí!’. En ese momento, Adame acusó a su ex mujer de ser trans, a lo que está respondió que su relación fue todo un montaje.

Los retoques estéticos que se ha realizado Alfredo Adame

Antes de ingresar a ‘La Casa de los Famosos’, Alfredo Adame se ha realizado diversos retoques, confesando durante una entrevista con ‘Al Rojo Vivo’ cuáles fueron.

Luego de haber pasado por una sesión ambulatoria, el actor político confesó a haber quedado satisfecho con los resultados.

“Me dijeron que me iban a quitar 15 años de encima y ve me los quitaron”, señaló, asegurando sentirse mucho mejor con respecto a su cambio y que, hasta la más jóvenes se han estado interesando en él gracias a su nuevo aspecto físico.

“Ahora tengo que estar espantando a las chavas y pasa un fenómeno raro: ahora las de 25, las de 18, las de 19, son las que me dicen ‘Ay, Adame’ y no sé qué más... me emociono”, indicó, agregando además que “ahora resulta que le dicen Don Juan a Don Alfredo Adame”.

¿Quién es Alfredo Adame?

Es un actor, productor y conductor de televisión mexicano que nació en Guadalajara en el año 1958, su padre era mexicano mientras que su madre alemana, además de esto, estudió aviación comercial, logrando ejercer como piloto en Aeroméxico.

A la edad de 30 años aproximadamente, contrajo matrimonio con la actriz colombiana Dayana Golden, separándose al poco tiempo. Después se casó con la actriz Mary Paz Banquells, la hermana de Rocío Banquells.

Asimismo, participó en diversas telenovelas como: ‘Por amar sin ley’, ‘A que no me dejas’, ‘La sombra del pasado’, ‘Dos hogares’, ‘Cuando me enamoro’, ‘La madrastra’, ‘Carita de Ángel’, ‘María Belén’, entre otros. También participo como candidato a Ddiputado Federal por el distrito 14 de la ciudad de México Para las elecciones federales del 2021. Sin embargo, perdió la contienda por menos del 1% de los votos.