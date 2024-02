“Infidelidades sistemáticas”, revelan “modus operandi” de Peso Pluma para engañar a Nicki Nicole

Los cantantes Peso Pluma y Nicki Nicole acaparan titulares en el mundo del espectáculo después de que ella terminara públicamente su noviazgo con él por un video en el que se ve al mexicano caminando de la mano con otra mujer.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, expuso Nicky Nicole el pasado 13 de febrero por medio de una historia en su cuenta de Instagram.

La mujer que acompañaba a Peso Pluma era la influencer Sonia Sahar, quien luego escribió en sus redes: “No crean todo lo que escuchan en los medios. Siempre hay dos lados de la misma historia”.

Infidelidades de Peso Pluma

Peso Pluma recibe hate por su infidelidad

Ante la polémica, han aflorado versiones que ratifican como mujeriego a Peso Pluma. Una de sus exs, la presentadora Dania Méndez, reveló que “yo terminé con él porque era un infiel y codo duro”.

Ahora, el periodista argentino Juan Etchegoyen, de la cadena Radio Mitre, contó que el mexicano le ha sido infiel a Nicki Nicole varias veces y que incluso tiene un “modus operandi” para citarse con diferentes mujeres.

Según publicó el portal Quien, Etchegoyen expresó que después del video donde se ve a Peso Pluma con Sonia Sahar, Nicole se enteró que él “le habría sido infiel en varias ocasiones”.

“A mí me cuentan que hubo varias situaciones perversas, me ponen la palabra ‘perversas’ y no quiero profundizar en eso porque ya me da miedo… Esto que lo dejó expuesto no es ni más ni menos que lo que viene haciendo hace meses aparentemente en su relación con Nicki Nicole”, refirió el periodista.

Destacó que “y acá viene lo fuerte: a mi me describen un modus operandi del artista Peso Pluma para serle infiel a la cantante”.

El periodista contó que supuestamente, “Peso Pluma habría entablado conversaciones con diferentes mujeres en las redes sociales, me comentan que reaccionaba, comentaba en privado a estas mujeres y en sus viajes artísticos supuestamente concretaba encuentros con algunas de estas chicas”.